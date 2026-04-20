- Šokirani smo,kazna od 14 godina je za nas mala. Ugašen je jedan mlad život, Nemanja je maltene još uvek bio dete, mesec dana pre nego što je ubijen, napunio je tek 20 godina - kažu neutešni članovi Nemanjine porodice za Kurir posle izricanja presude.

Nemanja Žikić Foto: Facebook

Prema njihovim rečima, iznoseći završne reči, tužilaštvo je tražilo maksimalnu kaznu za Grbića, a nakon izricanja presude, najavili su da će uložiti žalbu. Rok za podnošenje žalbe je 30 dana.

Podsetimo, Filip Grbić je prvobitno bio optužen za teško ubistvo Nemanje Žikića na podmukao način, međutim, sudija je danas prekvalifikovala delo u obično ubistvo!

Izvor iz sudnice opisao je atmosferu.

- Filip je doveden u sudnicu sa lisicama na rukama, kao i svaki put. Seo je na optuženičku klupu smeškajući se, međutim kada je čuo presudu, odjednom je prebledeo i potpuno se skamenio - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Optuženi je ćutao tokom svakog održanog ročišta, nijednog momenta nije ni porodici izjavio saučešće, sve do poslednjeg suđenja pred izricanje presude, kada se obratio Nemanjinom bratu i rekao da mu je žao.

Grbić je, podsetimo, tokom celog sudskog postupka negirao krivicu za zločin koji mu se stavlja na teret, a prema optužnici, ubistvo se dogodilo u decembru 2024. godine u iznajmljenoj kući u Zemunu, gde su okrivljeni i žrtva živeli kao cimeri. Zločin se dogodio u noći između 21. i 22. decembra, kada je, kako se sumnja, Grbić pucao u Žikića i ranio ga, a potom ispalio i smrtonosne hice dok je mladić pokušavao da pobegne.

- Prema optužnici, on je u iznajmljenoj kući prvo pucao Nemanji u desnu šaku, zatim u noge. Ranjen, mladić je pokušao da pobegne, ali je otišao samo nekoliko metara dalje, pre nego što ga je Grbić sustigao i ispalio još dva hica - naveo je izvor Kurir.

Telo ubijenog pronađeno je nekoliko dana kasnije u šiblju pored obale Dunava, dok je okrivljeni uhapšen 30. decembra 2024, istog dana kada je telo otkriveno.