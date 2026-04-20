Mladić (18) uhapšen je u Kraljevu zbog sumnje da je izvršio razbojništvo nad taksistom. Policija ga zadržava do 48 sati.
MLADIĆ (18) PREBIO TAKSISTU PA GA OPLJAČKAO Incident u Kraljevu, policija ga ubrzo našla i uhapsila
Kraljevačka policija uhapsila je E.G. (18) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.
Sumnja se da je u ponedeljak, u ranim jutarnjim časovima, u okolini Kraljeva, nakon što ga je dvadesetdvogodišnji vozač taksija dovezao do odredišta, uz upotrebu fizičke snage, od njega oduzeo novac, nakon čega se udaljio sa lica mesta.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.
