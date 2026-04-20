Pripadnici subotičke policije su identifikovali i uhapsili S. N. (26) iz Subotice, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Kako se navodi u saopštenju policije, osumnjičeni je danas na ulici u blizini centra Subotice, nakon verbalnog konflikta,nožem napao dvadesetsedmogodišnjeg poznanika, a potom pobegao.

Navedeno je da su povređenom muškarcu u subotičkoj bolnici konstatovane teške povrede.

U saopštenju policije piše i da je po nalogu Višeg javnog tužilaštva osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 časova i da će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Kurir.rs/Beta

