U Subotici uhapšen muškarac osumnjičen za pokušaj ubistva nakon što je nožem napao poznanika blizu centra grada i naneo mu teške povrede.
UHAPŠEN MLADIĆ (26) U SUBOTICI: Sumnja se da je pokušao da ubije prolaznika, a onda pobegao
Pripadnici subotičke policije su identifikovali i uhapsili S. N. (26) iz Subotice, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Kako se navodi u saopštenju policije, osumnjičeni je danas na ulici u blizini centra Subotice, nakon verbalnog konflikta,nožem napao dvadesetsedmogodišnjeg poznanika, a potom pobegao.
Navedeno je da su povređenom muškarcu u subotičkoj bolnici konstatovane teške povrede.
U saopštenju policije piše i da je po nalogu Višeg javnog tužilaštva osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 časova i da će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
Kurir.rs/Beta
