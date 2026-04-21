Na Novom Beogradu jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život.

Kako Kurir saznaje, nesreća se desila na izlazu sa auto-puta, kod Vinogradske ulice.

- U udesu su učestvovali biciklista i teretno vozilo. Nažalost, biciklista je podlegao zadobijenim povredama - kaže naš izvor.