Službenici Uprave policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju hitne mere i radnje na lociranju lica osumnjičenog za trostruko ubistvo u naselju Stari aerodrom.

Pobjeda saznaje da je riječ o Rožajcu Vehidu Muriću (25).

Ubica iz Rožaja Vehid Murić

Iz policije su kazali da su svi raspoloživi kapaciteti stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode.

- Apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje. Ukoliko poseduju bilo kakve informacije o ovom licu, molimo građane da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, i ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni - naveli su.

Ubio braću Hot

Podsećamo, podgoričkom naselju Stari aerodrom dogodilo se trostruko ubistvo, kada su prvo pronađena dva beživotna tela, a potom i treće.

Ubistvo se desilo u Zmaj Jovinoj ulici, a prema prvim informacijama, tri brata iz Rožaja ubijena su u kući gde su živela kao podstanari. Imena dvojice braće su Denis Hot (28) iz Rožaja i Nezrin Hot (27).

Zločin je otkrila njihova rođaka koja je došla da proveri zašto se ne javljaju.

Prema tvrdnjama tamošnjih medija, traga se za Vehidom Murićem (25) koji se sumnjiči da je usmrtio tri osobe.

– Danas su u Podgorici, u naselju Stari Aerodrom, pronađena tri tela – tri punoletna muškarca čiji su nam identiteti poznati. Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica, u saradnji sa Regionalnim centrom bezbednosti Sever i u koordinaciji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju sve neophodne mere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajem – saopšteno je iz Uprave policije.

Prema dosadašnjim saznanjima istražitelja, ovaj događaj nije povezan sa delovanjem kriminalnih struktura.

– Policija raspolaže informacijama o identitetu osumnjičenog za izvršenje ovog krivičnog dela i za njim se intenzivno traga – piše u saopštenju.

Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog. Sva lica su, potvrđeno je iz Uprave policije, poreklom iz Rožaja. Na licu mesta se vrši uviđaj.