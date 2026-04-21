UŽAS U NEMAČKOJ! SRBIN UBIJEN SAMOSTRELOM: Osumnjičeni se sam predao policiji, pa sve priznao!
Nemac (50) prijavio je putem hitnog poziva policiji da je ubio drugog muškarca, drržavljanina Srbije.
Više patrolnih vozila izašlo je na ice mesta, u Prelank/Nojštrelits, gde se navodno dogodio zločin u subotu oko 16.45 sati.
Policajci su na licu mesta zatekli osumnjičenog i obezbedili navodno sredstvo izvršenja krivičnog dela - samostrel. Na imanju osumnjičenog pronađeno je i telo muškarca, a reč je o državljaninu Srbije (32).
Prve okolnosti i istraga na licu mesta dodatno su učvrstile sumnju protiv 50-godišnjaka, koji je u trenutku intervencije imao koncentraciju alkohola u krvi od 2,79 promila, te je odmah uhapšen.
Prema prvim saznanjima, pre zločina je došlo do svađe između dvojice muškaraca koji su se poznavali. Tačan motiv i ostali detalji još se istražuju.
Osumnjičeni je juče, u nedelju, izveden pred sudiju za pritvor. Sudija je, na zahtev Državnog tužilaštva Neubrandenburg, izdao nalog za pritvor zbog sumnje na ubistvo iz nehata. Osumnjičeni se sada nalazi u pritvoru tokom istrage.