Slušaj vest

Nemac (50) prijavio je putem hitnog poziva policiji da je ubio drugog muškarca, drržavljanina Srbije.

Više patrolnih vozila izašlo je na ice mesta, u Prelank/Nojštrelits, gde se navodno dogodio zločin u subotu oko 16.45 sati.

Policajci su na licu mesta zatekli osumnjičenog i obezbedili navodno sredstvo izvršenja krivičnog dela - samostrel. Na imanju osumnjičenog pronađeno je i telo muškarca, a reč je o državljaninu Srbije (32).

Prve okolnosti i istraga na licu mesta dodatno su učvrstile sumnju protiv 50-godišnjaka, koji je u trenutku intervencije imao koncentraciju alkohola u krvi od 2,79 promila, te je odmah uhapšen.

Prema prvim saznanjima, pre zločina je došlo do svađe između dvojice muškaraca koji su se poznavali. Tačan motiv i ostali detalji još se istražuju.