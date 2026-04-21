Slušaj vest

Braća Denis (28) i Nezrin (35) Hot iz Rožaja, ubijena su danas u Podgorici, kao i državljanin Srbije, Kenan Miraljemović (55) iz Novog Pazara, a osumnjičeni za trostruko ubistvo je Vehid Murić (25), koji je večeras uhapšen.

Vest da su braća Denis i Nezrin Hot iz Rožaja, krvnički ubijena danas u Podgorici, potresla je mnoge, a posebno one koji su ih poznavali. Od njih se oprostio i njihov nekadašnji poslodavac, sa kojim su sarađivali do pre godinu dana.

- Bila mi je čast što sam vas poznavao i do pre godinu dana sarađivao sa vama u poslu. Kao što ste se slagali i uvek bili jedan uz drugog, tako vas je zajedno i Bog uzeo. Carstvo nebesko, Nezrine i Denise - napisao je na Fejsbuku njihov bivši poslodavac.

Podsetimo, Murić je uhapšen večeras, kako je saopšteno iz UP Crne Gore.

1/7 Vidi galeriju Ubica iz Rožaja Vehid Murić Foto: Društvene Mreže, Printscreen

On se sumnjiči za teško ubistvo, a o njegovom hapšenju obaviješten je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

- Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (28) i N.H. (35) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara - naveli su oni.

Iz Uprave policije je ranije saopšteno da se ubistvo desilo tokom noći u Kozaračkoj ulici, te da su i ubijeni i ubica iz Rožaja. Naglasili su da ovo ubistvo nije povezano sa delovanjem kriminalnih struktura.

- Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog - dodali su u policiji, preneo je "Sandžak danas".

Prva slika uhapšenog Foto: Uprava policije Crne Gore

Majci rekao da je "okrvavio ruke"

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač potvrdio je da je majka Vehida Murića (25), osumnjičenog za trostruko ubistvo na Starom Aerodromu, pozvala policiju nakon što joj je sin saopštio da je počinio krivično delo.

Kalač je rekao da nisu tačni navodi pojedinih medija da je Murić ranije prijavljivan za nasilje u porodici.

- On je sinoć došao u porodičnu kuću u Rožajama i kazao njegovoj majci da je "okrvavio ruke", nakon čega je napustio kuću. Njegova majka je potom pozvala policiju i prijavila slučaj - rekao je Kalač.

Mesto zločina, trostruko ubistvo u Podgorici