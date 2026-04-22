Velika međunarodna akcija Europol razotkrila je delovanje tzv. balkanskog narko kartela, mreže koja godinama kontroliše neke od najprofitabilnijih ruta šverca kokaina ka Evropi. U operaciji sprovedenoj u Crnoj Gori i Nemačkoj uhapšeno je 12 osoba, među kojima i jedan od vođa, dok se grupa sumnjiči za krijumčarenje više tona kokaina i kanabisa preko pomorskih i vazdušnih ruta, uz logistiku koja se proteže na više kontinenata.

- Balkansi kartel je pre svega, utvrdio taj najbolji način za transport velikih količina narkotika od Južne Amerike prema Evropi,glavna metoda je uzimanje iz prve ruke odnosno kontakt sa šefovima u Južnoj Americi. Oni se nalaze u Brazilu, Peruu i Kolumbiji, tu se nalaze i plantaže droge, to su najčešće kokainske biljke. Oni na taj način uspevaju da dobiju najnižu moguću cenu i da izbegnu potencijalne istrage - objasnio je Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf, za emisiju "Redakcija" i dodao:

- Ako se povežete sa glavnim "bosom", onda izbegavate potencijalne špijunske akcije bezbednosnih organa, u tom slučaju isto niko ne može ni da vam uđe u komunikaciju. Na taj način oni mogu da budu korak ispred Evropske policije i policije na globalnom nivou. Na taj način se organizuju rute prema lukama u Evropi - rekao je on.

Kako kaže, to su luke Antverpen, Roterdam, Valensija, Kopar i Barselona.

Radi se o grupi koja nema klasičnu hijararhijsku strukturu

- Kasnije se ta droga distribuira i po Zapadnoj Evropi. Hapšenje čoveka koji ima 47 godina i iz Podgorice je nesumnjivo udar na jedan ovakav veliki plan. Ipak, Europol je saopštio da je reč o grupi koja nema klasičnu hijararhijsku strukturu i to otežava rad organa bezbednosti, otežava i potpuno neutralisanje grupe. Oni funkcionišu kao jedan sistem nezavisnih ćelija gde se po hapšenju određene ličnosti koja je bitna u klanu, druge grupe delegiraju kako bi preuzele čitav posao - kaže Radulović.

Navodi da upravo takvom organizacijom, ova grupa dobija određenu snagu.

- Zbog toga što droga kasnije ide u zapadnu Evropu, bila je uključena i policija Španije i Austrije. Ovo jeste udar na sam balkanski kartel ali nije konačan. Ostaje nam da vidimo količinu zaplenjene droge, a siguran sam da su u ovom slučaju u pitanju tone. Videćemo i da li će njihova akcija biti usmerena ili je ovo kraj delovanju makar ove grupe - objašnjava Radulović.

