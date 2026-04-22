EUROPOL RAZOTKRIO BALKANSKI NARKO-KARTEL! Kontrolisali najprofitabilniju rutu šverca kokaina ka Evropi, OVO IM JE BILA GLAVNA METODA
Velika međunarodna akcija Europol razotkrila je delovanje tzv. balkanskog narko kartela, mreže koja godinama kontroliše neke od najprofitabilnijih ruta šverca kokaina ka Evropi. U operaciji sprovedenoj u Crnoj Gori i Nemačkoj uhapšeno je 12 osoba, među kojima i jedan od vođa, dok se grupa sumnjiči za krijumčarenje više tona kokaina i kanabisa preko pomorskih i vazdušnih ruta, uz logistiku koja se proteže na više kontinenata.
- Balkansi kartel je pre svega, utvrdio taj najbolji način za transport velikih količina narkotika od Južne Amerike prema Evropi,glavna metoda je uzimanje iz prve ruke odnosno kontakt sa šefovima u Južnoj Americi. Oni se nalaze u Brazilu, Peruu i Kolumbiji, tu se nalaze i plantaže droge, to su najčešće kokainske biljke. Oni na taj način uspevaju da dobiju najnižu moguću cenu i da izbegnu potencijalne istrage - objasnio je Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf, za emisiju "Redakcija" i dodao:
- Ako se povežete sa glavnim "bosom", onda izbegavate potencijalne špijunske akcije bezbednosnih organa, u tom slučaju isto niko ne može ni da vam uđe u komunikaciju. Na taj način oni mogu da budu korak ispred Evropske policije i policije na globalnom nivou. Na taj način se organizuju rute prema lukama u Evropi - rekao je on.
Kako kaže, to su luke Antverpen, Roterdam, Valensija, Kopar i Barselona.
Radi se o grupi koja nema klasičnu hijararhijsku strukturu
- Kasnije se ta droga distribuira i po Zapadnoj Evropi. Hapšenje čoveka koji ima 47 godina i iz Podgorice je nesumnjivo udar na jedan ovakav veliki plan. Ipak, Europol je saopštio da je reč o grupi koja nema klasičnu hijararhijsku strukturu i to otežava rad organa bezbednosti, otežava i potpuno neutralisanje grupe. Oni funkcionišu kao jedan sistem nezavisnih ćelija gde se po hapšenju određene ličnosti koja je bitna u klanu, druge grupe delegiraju kako bi preuzele čitav posao - kaže Radulović.
Navodi da upravo takvom organizacijom, ova grupa dobija određenu snagu.
- Zbog toga što droga kasnije ide u zapadnu Evropu, bila je uključena i policija Španije i Austrije. Ovo jeste udar na sam balkanski kartel ali nije konačan. Ostaje nam da vidimo količinu zaplenjene droge, a siguran sam da su u ovom slučaju u pitanju tone. Videćemo i da li će njihova akcija biti usmerena ili je ovo kraj delovanju makar ove grupe - objašnjava Radulović.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs