NEZAPAMĆENA DRAMA NA KARABURMI: Tinejdžerka (19) pokosila čoveka, nosila ga na haubi, pa pobegla! Evo šta je nađeno kod nje
Beogradska policija brzom akcijom uhapsila je S. K. (19) koja je nakon saobraćajnog udesa, kako se sumnja, namerno vozilom udarila muškarca i nanela mu teške telesne povrede.
U ulici Salvadora Aljendea u naselju Karaburma, u utorak se odigrala prava drama koja je započela običnim čukanjem, a završila se teškim povredama.
Incident je počeo kada je S. K., upravljajući svojim vozilom, udarila u parkirani automobil u kojem se nalazio R. S. (65). Prema navodima svedoka, nakon sudara je došlo do oštre verbalne rasprave između ovo dvoje učesnika.
Međutim, situacija je eskalirala u trenutku kada se devojka vratila u svoje vozilo. Ona je, kako se sumnja, namerno usmerila automobil ka R. S. i udarila ga. Koliko je napad bio silovit govori i podatak da je povređenog muškarca nosila na haubi nekoliko metara, nakon čega je on pao na kolovoz, a ona se velikom brzinom udaljila sa lica mesta.
Povređeni R. S. je hitno prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.
Efikasnom i brzom intervencijom policije, osumnjičena S. K. je ubrzo locirana i lišena slobode. Prilikom hapšenja, kod nje je pronađena i određena količina opojne droge, što dodatno otežava njen položaj pred zakonom.
- Ovo nije bila samo nepažnja u saobraćaju, već svesna namera da se povredi drugi učesnik nakon banalne rasprave - navodi izvor blizak istrazi.
Protiv S. K. biće podnete odgovarajuće krivične prijave nadležnom tužilaštvu, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog incidenta.
