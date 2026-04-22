Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je zahtev Odeljenju za borbu protiv korupcije UKP MUP RS za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju provere navoda krivične prijave podnete protiv bivše direktorke i zamenice direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture D.Đ. i E.R.Ž. zbog krivičnog dela Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 228. Krivičnog zakonika.

Pored ostalog, policiji je naloženo je da se obave razgovori sa prijavljenim licima i da se izuzme određena dokumentacija u vezi sa prijavljenim krivičnim delom, kao i da se preduzmu druge neophodne mere i radnje za koje se ukaže potreba, saopštilo je VJT.

Radnje prijavljenih lica odnose se na javne nabavke u vezi sa restauratorskim radovima na arheološkom nalazištu Caričin grad i manastiru Manasija.

