Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, zaplenili su oko sedam kilograma amfetamina i uhapsili P. S. (46) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, pripadnici novosadske kriminalističke policije pronašli su amfetamin, vagu za precizno merenje, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - piše u saopštenju PU Novi Sad.

Foto: PU Novi Sad