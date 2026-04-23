Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, zaplenili su oko sedam kilograma amfetamina i uhapsili P. S. (46) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, pripadnici novosadske kriminalističke policije pronašli su amfetamin, vagu za precizno merenje, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - piše u saopštenju PU Novi Sad.

amfetamin, droga, Novi Sad
Foto: PU Novi Sad

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

