PAO DILER IZ NOVOG SADA! Policija zaplenila 7 kilograma amfetamina (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, zaplenili su oko sedam kilograma amfetamina i uhapsili P. S. (46) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, pripadnici novosadske kriminalističke policije pronašli su amfetamin, vagu za precizno merenje, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - piše u saopštenju PU Novi Sad.
Foto: PU Novi Sad
Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
