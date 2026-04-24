ŠVAJCARCI SRBINA TERETE ZA UBISTVO? NJEGOVA ŽRTVA PODLEGLA POVREDAMA POSLE 12 DANA BORBE! Motiv brutalnog napada još uvek velika misterija (foto)
Državljanin Srbije (51) će se suočiti sa teškim optužbama za ubistvo u Švajcarskoj, s obzirom na to da je jedna od njegovih žrtava, nažalost, podlegla povredama!
Prema pisanju švajcarskih medija, njihova državljanka (65) preminula je u utorak 21. aprila, posle 12 dana borbe za život, nakon što je 9. aprila brutalno napadnuta. Kobnog dana, Srbin je upao u stan starijeg muškarca u Sent Galenu i brutalno pretukao njega i još tri žene koji su bile u kući.
Vlasnik kuće u Sent Galenu u Švajcarskoj progovorio je o brutalnom napadu nakon što je izašao iz bolnice, međutim, kako je ispričao tada, zbog jezivih povreda, velikog dela večeri uopšte ne seća!
- Sve se odigralo u deliću sekunde, većinu toga se i ne sećam od silnih povreda. Otvorio sam vrata kada sam čuo zvono i odjednom kao da mi je pao mrak na oči - ispričao je kratko za švajcarske medije napadnuti čovek kome je lice potpuno unakaženo i u modricama, a ruka mu je i dalje u zavojima.
Navodno je, jedna od žrtava čula vrisku i krenula ka vratima da vidi o čemu se radi.
- Srbin je navodno iskoristio trenutak nepažnje vlasnika kuće i nasrnuo na njega čim je vrata otvorio. Prethodno se čula vriska na trenutak, i jedna od žrtava je krenula ka vratima kako bi videla o čemu se radi, a potom je Srbin nasrnuo i na nju - pišu strani mediji koji navode da se sumnja da je Srbin planirao pljačku njegovog doma. Međutim, motiv napada još uvek je zvanično nepoznat.
Inače, Srbin je odmah uhapšen u spektakularnoj policijskoj akciji, nedaleko od mesta napada, a motivi zločina se utvrđuju.
Stanovnici luksuznog naselja u Švajcarskoj od tog dana su još više zabrinuti za svoju bezbednost, s obzirom na to da ovo nije bio usamljen slučaj.
- Napad se dogodio usred dana i to u inače tihom i bezbednom naselju. Građani su u strahu od tada, sve vreme ističu da ne pamte da se nešto ovako ranije događalo, a sada se za par meseci našla na meti napada ista kuća...
Kako smo ranije preneli, prošle godine u oktobru, povređeni Švajcarac se već jednom našao na meti kada su pokušali da mu provale u kuću. Međutim, još uvek se ne zna da li taj incident ima veze sa poslednjim slučajem. Kako se ističe, istražitelji uopšte ne isključuju tu mogućnost.