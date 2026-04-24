Državljanin Srbije (51) će se suočiti sa teškim optužbama za ubistvo u Švajcarskoj, s obzirom na to da je jedna od njegovih žrtava, nažalost, podlegla povredama! 

Prema pisanju švajcarskih medija, njihova državljanka (65) preminula je u utorak 21. aprila, posle 12 dana borbe za život, nakon što je 9. aprila brutalno napadnuta. Kobnog dana, Srbin je upao u stan starijeg muškarca u Sent Galenu i brutalno pretukao njega i još tri žene koji su bile u kući. 

Krvava drama u Švajcarskoj  Foto: Printskrin

Vlasnik kuće u Sent Galenu u Švajcarskoj progovorio je o brutalnom napadu nakon što je izašao iz bolnice, međutim, kako je ispričao tada, zbog jezivih povreda, velikog dela večeri uopšte ne seća!

- Sve se odigralo u deliću sekunde, većinu toga se i ne sećam od silnih povreda. Otvorio sam vrata kada sam čuo zvono i odjednom kao da mi je pao mrak na oči - ispričao je kratko za švajcarske medije napadnuti čovek kome je lice potpuno unakaženo i u modricama, a ruka mu je i dalje u zavojima.

Navodno je, jedna od žrtava čula vrisku i krenula ka vratima da vidi o čemu se radi. 

- Srbin je navodno iskoristio trenutak nepažnje vlasnika kuće i nasrnuo na njega čim je vrata otvorio. Prethodno se čula vriska na trenutak, i jedna od žrtava je krenula ka vratima kako bi videla o čemu se radi, a potom je Srbin nasrnuo i na nju - pišu strani mediji koji navode da se sumnja da je Srbin planirao pljačku njegovog doma. Međutim, motiv napada još uvek je zvanično nepoznat.

Inače, Srbin je odmah uhapšen u spektakularnoj policijskoj akciji, nedaleko od mesta napada, a motivi zločina se utvrđuju.

Žive u strahu

Stanovnici luksuznog naselja u Švajcarskoj od tog dana su još više zabrinuti za svoju bezbednost, s obzirom na to da ovo nije bio usamljen slučaj.

- Napad se dogodio usred dana i to u inače tihom i bezbednom naselju. Građani su u strahu od tada, sve vreme ističu da ne pamte da se nešto ovako ranije događalo, a sada se za par meseci našla na meti napada ista kuća...

Kako smo ranije preneli, prošle godine u oktobru, povređeni Švajcarac se već jednom našao na meti kada su pokušali da mu provale u kuću. Međutim, još uvek se ne zna da li taj incident ima veze sa poslednjim slučajem. Kako se ističe, istražitelji uopšte ne isključuju tu mogućnost.

Ne propustiteHronikaČUO SAM ZVONO, OTVORIO VRATA I ODJEDNOM MI JE PAO MRAK NA OČI: Švajcarac opisao kako ga je Srbin unakazio u rođenoj kući! Sav u modricama i zavojima (foto)
Švajcarska, napad, Srbin uhapšen
HronikaMISTERIJA NAPADA U ŠVAJCARSKOJ! SRBIN UHAPŠEN NEDALEKO OD MESTA HORORA: Komšija prijavio policiji da su 4 starije osobe teško povređene!
HronikaSRBIN OPTUŽEN ZA JEZIVO SILOVANJE I ZLOSTAVLJANJE PROSTITUTKE U ŠVAJCARSKOJ! Uznemirujući snimak otkrio horor, žrtva proživela noćnu moru!
HronikaUHAPŠENI TINEJDŽERI IZ SRBIJE U ŠVAJCARSKOJ: Mladić (18) i maloletnica podigli ceo grad na noge, lovili ih dronovima i psima, oni se sakrili OVDE!
