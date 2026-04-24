U Beogradu uhapšen B. S. (37) iz Crne Gore zbog sumnje da je falsifikovao isprave, a navodno je reč o pripadniku jedne kriminalne grupe
UHAPŠEN PRIPADNIK KRIMI-GRUPE! Ovaj Crnogorac u tajnosti boravio u Srbiji, skrivao se pod lažnim identitetom!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za posebne operacije, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. S. (37), državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.
Postoje osnovi sumnje da je B. S. pripadnik kriminalne grupe, a na teritoriji Republike Srbije boravio je iregularno.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
