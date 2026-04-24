Državljanin Severne Makedonije A. K. (42) koji je uhapšen pzbog sumnje da je varao građane tako što se lažno predstavljao kao hirurg, danas je priveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, na kom je odlučio da se brani ćutanjem. Kako je saopšteno iz tužilaštva, A. K. se sumnjiči za krivično delo prevara.

- Osumnjičeni se tereti da je krivično delo izvršio lažno se predstavljajući kao hirurg, zajedno sa više za sada nepoznatih lica oštećenu doveo i održavao u zabludi da će uz novčanu naknadu hitno operisati član njene porodice koji je navodno doživeo saobraćajnu nezgodu - saopšteno je iz tužilaštva.

Lažnom hirurgu pronađen novac Foto: MUP RS

Prvom osnovnom sudu u Beogradu, posle saslušanja podnet je predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom zbog zakonskih razloga, s obzirom da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva kao i okolnosti da bi osumnjičeni borakom o slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke i saučesnike, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.