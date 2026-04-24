LAŽNI HIRURG IZ MAKEDONIJE ZAĆUTAO NA SASLUŠANJU: Imao i pomagače, tužilaštvo traži da mu bude određen pritvor
Državljanin Severne Makedonije A. K. (42) koji je uhapšen pzbog sumnje da je varao građane tako što se lažno predstavljao kao hirurg, danas je priveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, na kom je odlučio da se brani ćutanjem. Kako je saopšteno iz tužilaštva, A. K. se sumnjiči za krivično delo prevara.
- Osumnjičeni se tereti da je krivično delo izvršio lažno se predstavljajući kao hirurg, zajedno sa više za sada nepoznatih lica oštećenu doveo i održavao u zabludi da će uz novčanu naknadu hitno operisati član njene porodice koji je navodno doživeo saobraćajnu nezgodu - saopšteno je iz tužilaštva.
Prvom osnovnom sudu u Beogradu, posle saslušanja podnet je predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom zbog zakonskih razloga, s obzirom da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva kao i okolnosti da bi osumnjičeni borakom o slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke i saučesnike, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.
- U toku istrage javni tužilac će preduzeti sve potrebne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja kao i otkrivanju saizvršilaca ili pomagača pri izvršenju krivičnog dela - saopšteno je iz tužilaštva.
Podstimo, prema nezvaničnim informacijama, tokom akcije hapšenja, kod osumnjičenog je pronađeno 18.000 evra u kešu.