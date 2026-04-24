Slušaj vest

Suđenje protiv Martina I. (34) koji se sumnjiči da je 14. septembra prošle godine brutalno ubio pištoljem svog druga Darka V. (28) je počelo u Višem sudu u Nišu. Početak glavnog pretresa je danas odložen za sredinu sledećeg meseca zbog proceduralnih problema.

Na sledećem ročištu bi trebalo svoj iskaz da da predstavnik komisije Psihijatrijske bolnice u Toponici koja je veštačila osumnjičenog ubicu. Sudija Višeg suda u Nišu je rekla danas da bi se tada trebalo saznati koliko je on zdravstveno sposoban da prisustvuje suđenju.

Ubijeni Darko V.

Ovaj slučaj je značajno uznemirio Niš, a pogotovu naselje Durlan gde se ubistvo zbilo na dečjem igralištu preko puta osnovne škole.

Za Darka V. su i u porodici i komšije rekle da je bio izuzetno vredan i marljiv mladić. Radio je na građevinama i pripremao je odlazak na rad u inostranstvo. On se ranije družio sa Martinom pa je tako i tog kobnog dana po povratku s puta na koji je bio s ocem, zatražio da ga ostavi kod letnjikovaca na raskršću Bulevaru Medijana i Knjaževačke ulice. Tako je i bilo. Pola sata ili sat kasnije prizor na mestu zločina u naselju Durlan delovao je sablasno.

1/9 Vidi galeriju Ovako izgleda mesto zločina u Nišu Foto: Kurir/M.S.

- Pretpostavlja se da su popili neko pivo u letnjikovcima. Ubijeni je prema rekosntrukciji pošao nakon toga i udaljio se odatle, ali osumnjičeni ubica je pritrčao i ispalio hice - rečeno nam je tada na licu mesta.

Za sada nije jasno da li su komšije čule dva ili tri hica iz pištolja. Osumnjičeni je nakon toga u panici pobegao, ali se ubrzo sam prijavio policiji.

Tada je počela da pada kiša pa dece nije bilo na dečjem igralištu iza snopa zgrada gde se ubistvo dogodilo. Za sada nije poznat motiv ovog ubistva.