Ubistvo dvojice pripadnika kavačkog klana Siniše Vlahovića i Davora Prelevića na Majorci u Španiji početkom juna 2018., zbog kog su pre nekoliko dana uhapšeni pripadnici škaljarske kriminalne grupe, prema presretnutoj Skaj komunikaciji, koja je jedan od ključnih dokaza crnogorskog tužilaštva, dovelo je do novih krvavih obračuna u ratu dva zavađena klana. Rat do istrebljenja, podsetimo, počeo je 2014. kada je iz jednog stana u Valensiji nestalo 200 kilograma kokaina, zbog čega se do tada jedinstven klan pocepao na dve kriminalne grupe. Ubistvo Vlaovića i Prelevića, prema porukama za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali okrivljeni, u mnogome podseća na nestanak droge u Valensiji s tim što je iz kuće koju su oni čuvali na Majorci ukradena duplo veća količina kokaina.

Alan Kožar i Slobodan Kašćelan Foto: MUP RS, Printscreen, gdf.gov.it

Inače, ubijenim kavčanima pred sudom u Crnoj Gori sudilo se zajedno sa vođom klana Slobodanom Kašćelanom. Njihova tela nikada nisu pronađena, a jedan od njih prema presretnutom komunikaciji, bio je kum jednog od vođa kavačkog klana Igora Božovića.

U porukama koje o ubistvu na Majorci razmenjuju, pripadnici klana pominju nestanak 500 kilograma kokaina i "tri žrtve", ali i nestanak drugog tovana od 300 kilograma i četiri žrtve, o čemu se za sada ništa ne zna.

- Rekao sam ti za one 500 kila što su uzeli škaljarci kavčanima i pobili trojicu i zakopali. To u Španiji pre godinu i po odradili. To sam pre dva meseca saznao. Neko namestio, tipovao im. To ti je milion posto. I druge 300 kilograma. I ubili i zakopali troje ili četvoro. Tu su im ubili 7-8 ljudi. Uzeli su tu 30 miliona. Igor i Micko dosta uzeli, i Stevo je uzeo dosta. Ma brate, tu je haos bio. Poludeli ti momci što su odradili. Dali njima četvorici po 300.000. A trebalo po 500. Drugi put 300 kilograma, dali im po 200.000. E sad gde su pare to oni ne znaju. Ovo im loto bio.

A kad su uzeli tih 500 kilograma jedan od ubijenih je onaj Vlahovićev brat, što su ga ubili u Kotoru kad je cigare prodavao. Ja sam to saznao pošto je Igor ubijen. krili su oni to od svakoga a ćute boje se da ne bude kao za one 200 kilograma u Valensiji. Tako ti je to brate, tako da će tu da bude svašta - piše u jednoj od poruka, koju su, kako se navodi 3. avgusta 2020. razmenjivali pripadnici škaljarskog klana, komentarišući rat ali i novi nestanak kokaina iz stana na Majorci.

U presretnutoj komunikaciji, inače, pominje se da je tokom krađe kokaina od kavčana ubijeno ukupno sedmoro ljudi. Kako piše u proukama, najmanje dva ubistva koja su nerešena i dogodila su se u Srbiji, dovode se u vezu sa ovim nestankom kokaina i ubistvom na Majorci!

- Dva puta su ukrali robu. Jednom 500 komada, a drugi put 300. Prvi put ubili četvoricu i zakopali, a drugi put trojicu. Škaljarci i barani 30 miliona im uzeli. Imali su nekoga ko špija kavčane ko im tipuje robu. Neko ko je blizak kavčanima je to dojavio Igoru i Stevu - navodi se u poruci.

Restoran u kom su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović

Prema sumnjama istražitelja, Igor i Stevo su Igor Dedović i Stevan Stamanović koji su po nalogu vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u januaru 2020. ubijeni u jednom restoranu u Atini, dok su večerali sa porodicama.

Informacije o tome kako je su škaljarci ubijeni u stanu na Majorci, prema tvrdnjama tužilaštva, Zvicer je pokušavao da izvuče iz jednog od vođa škaljarskog klana Mileta Radulovića Kapetana, kog su pripadnici kavačkog klana zajedno sa Belivukom i Miljkovićem oteli 14. oktobra 2020. u Crnoj Gori. Podsetimo, neko vreme su ga držali zarobljenog i od njega izvlačili informacije, a potom su ga ubili.

U ispitivanju Radulovića, preko Skaja, učestovali su, kako se navodi i vođe kavčana Zvicer i Igor Božović.

- Za Majorku ja znam da je došla informacija od Igora i da je to isplaćeno ja mislim da je išao Kiki da prati to, da je to ispraćeno, da je nađena kuća i u tu kuću štek, kako je došlo do toga i čije je to, to nisam znao. A znam da je uzeto dosta robe, preko 400 komada, da su bila dva momka i da su zarobljena i od ovih koji su bili, bili su iz Bara Jare, Čili, i onaj mali francuz, a ovamo sa ove strane od Igora ne znam ko je bio sa Kikijem - navodno im Radulović, u vreme kada ga zarobljenog drže Belivuk i Miljković otkriva šta zna o tome.

Zvicer, Radulović i Belivuk Foto: Privatna arhiva, MUP RS, Zorana Jevtić

Igor Božović: Majku ti je..m u grob i sve ti je..m mene praviš budalom, sve ti je..m gde su momci?

Mile Radulović: Tamo to je trajalo, ne znam koliko dana je trajalo sve to, znam da je trajalo duže i da je kad su nađeni ti momci da su zarobljeni, da je uzeta ta roba da su oni rešeni, to jest zakopani ali ne znam tačno gde i što i da je roba posle deljena i da je tu robu uzeo Škempo i da je uzeo tu više kao kao neku mokru robu i oko toga se posle vodila neka polemika gde je ta roba i šta je.

Igor Božović: Ko je bio sve u taj, koliko kome pošlo, ajde sve znaš, sve lepo pričaj.

Mile Radulović: A ne znam koliko je kome robe pošlo, pošto su to podelili, Igor se najviđe pitao oko toga i ko je sve to uzimao, i Stevo i Alan i svi ostali, ne znam koliko je kome šta pošlo tačno, ali znam za tih 50 komada da to nije rešeno i zato se od Jovice traži ovih 50 komada koje je sakrio.

Igor Božović: Gde su mi zakopani kumovi, Milo kaži ili saznavaj, kukala ti majka!

Mile Radulović: To ne znam, kunem ti se da nemam pojma ni ko su momci, ni gde su zakopani, to ti se kunem. Iz Bara su bili i Jare i Čili i taj mali francuz, a s ove strane ne znam ko je bio sve. Rekao sam vam šta znam o tome. Mislim da je bio Jarić, Zijad i Kiki i ne znam ko još.

Igor Božović: Pa kako oni dolaze do tih ljudi ko im daje te info, to kaži. Moguće dosta ih je bilo, oni su možda tamo i muriju odglumili, nikakvih znakove borbe nije bilo, lako su ih digli. Milo samo polako, otvori toga Jarića, nemoj slučajno nešto što znaš i što zna da ga pitaš, okinućemo ti mu.a kunem ti se u decu ako budeš to uradio, samo ga lagalno otovri Milašine. Jer ako ti odgovori na poruku slučajno "znaš ti sve brate svega mi mu.a su ti u mengele odmah". Muka je veća nama, evo dve i po godine muku mučim svaki dan i boga molim za njih da im makar bog kosti nađe, da ih ko ljude sahranimo i evo daće na m bog da dođemo do toga. A neće tebe muka da bije veća no nas za mučenike te koji nisu zaslužili šamar da im ko opali, sve vam je..m kao što ćemo vam je.at, sve ćemo vam iskopat, majku vam je.em u usta.

Zarobljeni Radulović i Miljković Foto: Printscreen

U ispitivanje Kapetana se potom, kako se navodi u dokumentima crnogorskog tužilaštva, potom uključuje i Zvicer.

Radoje Zvicer: Kapo više nemoj da lažeš, ovo ti je drugi žuti kartom otkad smo se dogovorili, prvi kad si krio Fitija, drugi kad si hteo ovo da nam prskočiš, sledeći ti je crveni karton. Koliko para si uzeo Mićko?

Mile Radulović: Od tih para ja mislim da je dato, da je to deljeno, to je Igor delio i ja milli m da je oko 50 komada dato za to što je bio tamo, što su bili, da je od toga plaćeno i ljudi i sve.

Zijad Nurković i blogerka Vasilisa Foto: Drustvene Mreže

Istragom koju je pokrenulo crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo, kao organizatori kriminalne grupe koja stoji iza ubistva i krađe duplo veće količine kokaina od one zbog koje je počeo rat klanova, na Majorci,označeni su pokojni Alan Kožar i Mile Radulović Kapetan, dok se za ubistvo koje se u junu 2018. dogodilo u Španiji direktno terete Zijad Nurković, Stefan Janković i Stefan Mićić.

Inače, lokacija kuća u kojoj su pronađeni kokain i kavčani, ali i mesto na kom su njihova tela zakopana do danas nisu poznati.

Zijad Nurković je navodno bio kum i čovek od poverenja Alana Kožara. I on je likvidiran u aprilu 2019. i to takođe u Španiji. Nepoznati egzekutor, navodno je prišao sa suvozačeve strane njegovog automobila i ispalio hice u njega.

- Nurković je ubijen u kolima u španskoj Malagi dok je bio sa suprugom Vasilisom Nurković, inače crnogorskom blogerkom koja je u tom trenutku bila trudna. "Škaljarac" je sutradan preminuo od zadobijenih povreda u španskoj bolnici. Blogerka Vasilisa nije povređena prilikom likvidacije iako se nalazila u džipu, kao i njihovo dete - podseća izvor.