Slušaj vest

Nepoznata osoba, uz pretnju pištoljem opljačkala je danas banku u Nišu koja se nalazi na Bulevaru dr Zorana Đinđića.

U niškoj policiji je potvrđeno da je pljačka prijavljena oko 12 časova i da policija preduzima mere na pronalasku počinioca.

- Intenzivno se preduzimaju sve mere i radnje na utvrđivanju okolnosti u cilju pronalaska počinioca - rečeno je u niškoj policiji.

Nezvanično se saznaje da je u pitanju veća suma novca ukradena iz banke i da je razbojnik bio maskiran.

Kurir.rs/ Blic

screenshot-20240629-224334.jpg
whatsapp-image-20230621-at-5.11.20-pm.jpg
profimedia0335487296.jpg
policijs-na-mestu-dogadjaja-foto-s.u..jpg