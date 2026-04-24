Maskirani pljačkaš sa pištoljem danas oko 12 časova opljačkao je filijalu jedne poznate banke i odneo veću sumu novca, što je i potvrđeno našem reporteru. Pljačka se dogodila na Bulevaru dr Zorana Đinđića u Nišu, usred dana, kada je na šetalištu pored banke bilo i prolaznika.

Prema rečima ljudi iz okolnih lokala, sve se odigralo veoma brzo, pa mnogi nisu ni primetili trenutak kada se pljačka dogodila. Kako navode, uznemirila ih je tek brza reakcija policije koja je ubrzo stigla na lice mesta.

Nezvanično se sumnja da je razbojnik imao i pomoć, te se pretpostavlja da ga je neko čekao u automobilu u jednoj od sporednih ulica u blizini.

Policija intenzivno traga za počiniocem, za kog se veruje da je imao unapred detaljno razrađen plan plačke.