Suđenje za ubistvo Ranka Radoševića zvanog Eskobar nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu, kada su pušteni video zapisi kretanja okrivljenih Marka Pjanovića i Azre Šabanović, uoči zločina! Oni su, inače, prema optužnici, učestvovali u transportu automobila korišćenog u zločinu.

Na jednom od snimaka sa pumpe u Rušnju vide se dvojica muškaraca, nakon čega je Pjanović i potvrdio da on ne spori da se našao sa Radoševićem.

- Ja ovde ništa ne vidim, ali ne moramo ni da gledamo, jer ne sporim da sam ovo ja. Ja sam izašao iz "fijata", a pokojni Ranko Radošević iz "golfa", a onda smo seli u "golf", ja sam vozio - rekao je okrivljeni.

Pjanović je, prema navodima optužnice, došao na pumpu u Rušnju automobilom koji je iznajmio i izvršio probnu vožnju Radoševićevog "golfa". Prema optužnici, Azra, inače studentkinja i njen dečko vođa navijača, Marko Pjanović imali su navodno ulogu da ispitaju teren i dogovore kupovinu automobila od žrtve, koja se bavila trgovinom vozilima.

- Azra i Marko su se pretvarali sa su kupci. Bili su dan ranije na Eskobarovom placu polovnih vozila, kao zainteresovani za kupovinu, navodno dogovorili kupovinu jednog automobila. Sutradan su u zakazano vreme za kupoprodaju na pumpu umesto njih dvoje, došle ubice - ispričao je ranije sagovornik Kurira.

Sporni golf

Na drugom pregledanom snimku vide se automobili parkirani na ulici i ženska osoba koja dolazi do "golfa", otključava ga u ulazi u njega, a kada startuje automobil, za njom ide i beli "fijat 500".

- Ja sam ušla u "golfa", imala sam ključ. Marko je vozio "fijat" iza mene - rekla je Azra Šabanović.

Marko Pjanović je, iznoseći ranije odbranu, rekao da je sa Azrom 4. marta 2023. godine otišao u Kraljevo po automobil i da su ga zajedno prevezli za Beograd.

Podsetimo, tužilaštvo tvrdi da je upravo taj "golf" kasnije korišćen u ubistvu, nakon što je ostavljen na nepoznatoj lokaciji u Beogradu. Prema ranijim navodima, vozilo je bilo otključano, a ključ sakriven ispod sedišta.

- Ja nisam znao da će tim vozilom da bude počinjeno krivično delo. Automobil smo zatekli otključan, sa saobraćajnom dozvolom i ključevima. Ja nisam ni u kakvoj vezi sa ubistvom i ne poznajem Zlatanovića i Vučetića - rekao je Pjanović ranije.

Šabanovićeva je inače govorila na jednom od suđenja o krivičnom delu koje joj se stavlja na teret, tvrdeći da "nema nikakve veze sa zločinom".

- To jutro sve se izdešavalo iznenada. Marko mi je rekao da krenem s njim kako bih mu pomogla, ja tada nisam znala gde idemo, niti sam ga pitala. Na putu do Kraljeva išli smo autom koji je Marko iznajmio u Beogradu, stali smo negde da ručamo i tada mi je rekao da idemo u Kraljevo po auto njegovog druga - rekla je Azra i dodala da je sporni "golf" ona dovezla do Beograda, dok je ispred nje iznajmljenim vozilom išao Pjanović.

Inače, reč je o "golfu 4" za koji se navodi da je ukraden, a da je navodno Azra učestovavla u toj krađi zajedno sa dečkom. Potom, izvršioci dela, okrivljeni Stefan Zlatanović i Luka Vučetić taj isti "golf 4" su zapalili na Petlovom brdu nakon što su likvidirali Eskobara na benzinskoj pumpi u Rušnju, prema određenim navodima.

Poslednji snimak koji je pušten u sudnici je sa benzinske pumpe, gde se vidi da Azra Šabanović kako razgovara sa Pjanovićem.

- Mislim da nismo znali kako se otključava rezervoar, a do Markovog automobila sam išla da ga pitam da li je automobil na benzin ili dizel. Marko mi je dao novac za gorivo i ja sam time platila. Radniku pumpe sam dala ključ od auta da vidi da li može rezervoar nekako spolja da se otključa i vidi se na snimku da on pritiska dugme na ključu jer sijaju migavci na autu. U pitanju je benzinska pumpa u Kraljevu, blizu mesta sa kog smo uzeli automobil - objasnila je Azra, a Pjanović je potvrdio njene reči.