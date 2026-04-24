Krvavi rat do istrebljenja između nekada jedinstvenog škaljarskog klana, koji se 2014. godine podelio na dve kriminalne grupe nakon nestanka 200 kilograma kokaina, i dalje traje. Hapšenjem plaćenika povezanih sa škaljarskim klanom isplivale su i nove informacije o nestanku čak 400 kilograma droge 2018. godine, koju su, prema navodima istrage, čuvali pripadnici suparničkog klana.

Podsetimo, širom Evrope, pa sve do Južne Amerike, u oružanim sukobima koji su se odvijali na ulicama, u automobilima, restoranima i na sahranama, ubijeno je najmanje 90 osoba. Nakon šest godina, istraga je pokazala da su škaljarci u periodu od 2017. do 2019. godine delovali posebno nemilosrdno, a sve je kulminiralo brutalnim likvidacijama dvojice pripadnika kavačkog klana, navodno zbog spornog tovara od 400 kilograma kokaina.

Hapšenjem trojice pripadnika škaljarskog klana, kojima su lisice stavljene u utorak u velikoj policijskoj akciji u Baru i Tivtu, crnogorska policija rasvetlila je šest ubistava počinjenih 2017, 2018. i 2019. godine. Među žrtvama se nalazi i državljanin Srbije, Ilija Krstić.

O ovim temama u emisiji „Puls Srbije“ na Kurir televiziji govorili su Kristina Pavlović, advokat, i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

Skaj aplikacija ključni izvor

Obračuni između škaljarskog i kavačkog klana ne prestaju, a nova hapšenja u Crnoj Gori rasvetlila su više ranijih ubistava.

Značajan deo novih informacija potiče iz komunikacija putem kriptovane "Skaj" aplikacije, koja je postala ključni izvor podataka za istražne organe.

- Iako smo mislili da nema više novih detalja koji mogu biti otkriveni, jer od 2014. godine, kada je sve počelo, pa do danas imamo oko 90 žrtava, nakon poslednjih hapšenja, uz pomoć svedoka saradnika i "skaj" aplikacije, saznali smo nove detalje. Državljanin Srbije Ilija Krstić ubijen je i njegovo telo je, prema tim navodima, zazidano u kotorskoj tvrđavi. Navodno je meta bio Marko Ljubiša Kan, pripadnik drugog klana. Posebna surovost ogleda se u tome što su prvo pokušali da zapale telo, a zatim su ga u katakombama, u podzemnim prostorijama tvrđave, ubili i zakopali, a telo je pronađeno tek prošle godine - ističe Nedić i dodaje:

- Međutim, kada smo pomislili da je to kraj ovog seta informacija, danas smo objavili nove podatke koji su i za ljude koji godinama prate ove sukobe potpuno nepoznati. Znamo da je rat počeo 2014. godine u Valensiji, zbog famoznog tovara od 200 kilograma kokaina. Međutim, novi podaci iz istrage govore da je grupa škaljaraca ubila dvojicu kavčana u Majorki, koji su čuvali tovar od navodno 400 kilograma kokaina, koji su zatim oteli i prisvojili. Tek tada se sukob dodatno rasplamsao, što potvrđuju i kasniji događaji, uključujući ubistvo Alana Kožara i Hadžića na Krfu dve godine kasnije. Sve to pokazuje niz događaja koji su usledili tokom godina, ali ne treba zaboraviti da se, pored krvavih osveta i borbe za teritoriju, radi o ogromnim novčanim interesima. Sve ove informacije saznajemo zahvaljujući ‘skaj’ aplikaciji, ne samo za kavački i škaljarski klan, već i za vračarski klan.

Skaj poruke glavni dokaz pred sudom

Međutim, upotreba ovih komunikacija kao dokaza pred sudovima izaziva ozbiljne pravne dileme.

- Ja imam predmete u Crnoj Gori i kod njih su glavni dokaz "skaj" komunikacije. Međutim, imajući u vidu aktuelnu praksu evropskih sudova, takvi dokazi se odbacuju ili, u svakom slučaju, ne mogu biti odlučujući niti imati presudan uticaj na presudu. Smatram da će i Crna Gora, s obzirom na težnje ka članstvu u Evropskoj uniji, morati da uskladi svoje sudske odluke sa stavovima evropskih sudova - kaže Pavlović i dodaje da je problem u tome što se te prepiske dobijaju u sirovom formatu, zbog čega je otežano utvrđivanje njihove autentičnosti, što predstavlja osnovni problem. U Evropi su takvi dokazi u više slučajeva odbačeni, a presude zasnovane na njima bile su oslobađajuće - istakla je Pavlović i dodala:

- Braniocima mora da se omogući da iz originala utvrde da li je zaista reč o autentičnoj prepisci ili je ona kompromitovana. To su elektronski podaci koje je relativno lako menjati, oštetiti ili na drugi način kompromitovati. Iz iskustva iz nekih predmeta znam da pojedini materijali koji se pojavljuju u spisima, prema tvrdnjama odbrane, nemaju nikakve veze sa okrivljenima - rekla je.

Pavlović: „SKAJ komunikacije nisu pouzdan dokaz – evropski sudovi ih već odbacuju“ Izvor: Kurir televizija

