PRE GODINU DANA POGINUO MLADI RAGBISTA PARTIZANA! Bibić stradao dok je pomagao drugima: Osvajao pehare, a mnoge je zadužio ovim!
Ragbista Partizana Denis Bibić (30) poginuo je na današnji dan prošle godine u strašnoj saobraćajnoj nesreći kod hotela "1.001 ruža", na obilaznici kod Beograda.
Podsetimo, ragbista Partizana poginuo je u nesreći na obilaznici kod Beograda, kada je najpre došlo do jednog udesa, a potom koji minut kasnije i do drugog. Naime, prva nesreća dogodila se malo pre 8 časova, Bibić je, podsetimo, u tom trenutku naizlazi iz suprotnog smera, zaustavio se kada je video udes i hteo je da pomogne ljudima u nevolji i nažalost, i on je ubrzo izgubio život.
- Denis Bibić je naišao u trenutku udesa, zaustavio je svoje vozilo i izašao kako bi pomogao ljudima koji su doživeli nesreću, međutim kada se vraćao ka svom vozilu, pokušao je da pređe put kada ga je pokosio kamion. Prizori su bili stravični, jedna nesreća za drugom, pritom mladić je samo hteo da pomogne i posle nekoliko minuta strada i on - kaže izvor Kurira i podseća da je u udesu koji se dogodio malo pre ovog, poginuo muškarac star 43 godine.
Tuga ne jenjava
Njegovi prijatelji, poznanici, kao i navijači kluba za koji je godinama nastupao, opraštali su se tada od njega putem društvenih mreža, govoreći da je bio "talentovan sportista, ali pre svega veliki čovek".
- Dan kada tuga obavija crno-beli svet. Denis Bibić je pokazao ono što sport uči, hrabrost, požrtvovanost i ljudskost. Ostaješ zauvek deo Partizana. I više od toga, deo nas. Počivaj u miru, naš dobri Denise - ovim rečima su se od mladića oprostili njegovi navijači putem navijačkog sajta Volimpartizan.rs.
Na društvenoj mreži Fejsbuk osvanula je njegova crno-bela fotografija u dresu istih boja, kada su se oglasili putem zvanične stranice i članovi ragbi kluba.
- U petak 25. aprila 2025. godine, tragično je nastradao ragbista Ragbi 13 kluba Partizan 1953, Denis Bibić. Pamtićemo ga kao izuzetnog sportistu, borca, ali najviše kao dobrog čoveka, velikog srca koji je uvek bio spreman da nesebično pomogne svojim najbližima, saigračima, prijateljima, ali i svim drugim ljudima, jer je tu svoju osobinu da sebe nesebično daje i pomaže ljudima imao u svome srcu, ali i vaspitanju, koje je nosio iz svoje porodice, koja predstavlja divnu porodicu plemenitih ljudi, majke, oca, sestre i braće, porodicu za uzor i primer drugima. Tog kobnog petka Denis je pokazao po ko zna koji put na delu svoju ljudskost, hrabrost i požrtvovanost, zaustavio je svoj auto i pritrčao u pomoć ljudima u nevolji i nažalost stradao dok je činio plemenito delo pomagajući drugima - piše ispod fotografije mladog sportiste.
Denis je u svojoj karijeri nastupao za Ragbi 13 klub Partizan 1953 i osvojio sa Partizanom u više navrata Kup Srbije, Super Kup Srbije, regionalnu Balkan Super Ligu, a 2024. godine sa saigračima iz Ragbi 13 kluba Partizan 1953, nakon 63 godine vratio je pehar Prvaka Srbije u vetrine Partizana.
- Ostaje neizmerna tuga u srcima Denisove porodice, koja je zadužila srpski ragbi 13, jer su njegova braća i sestra, takođe aktivni sportisti u ragbiju 13, u srcima njegovih sagrača iz Ragbi 13 kluba Partizan 1953, ali i srcima svih u našoj ragbi 13 porodici, koji smo imali priliku da poznajemo Denisa, igramo sa njim ili protiv njega. Denis će zauvek ostati deo velike crno bele porodice Partizana, kao i naše ragbi 13 porodice - piše u objavi ispode čega Ragbi 13 federacija Srbije, izjavljuje najiskrenije saučešće porodici Denisa Bibića i Ragbi 13 klubu Partizan 1953.