Denis je u svojoj karijeri nastupao za Ragbi 13 klub Partizan 1953 i osvojio sa Partizanom u više navrata Kup Srbije, Super Kup Srbije, regionalnu Balkan Super Ligu, a 2024. godine sa saigračima iz Ragbi 13 kluba Partizan 1953, nakon 63 godine vratio je pehar Prvaka Srbije u vetrine Partizana.

- Ostaje neizmerna tuga u srcima Denisove porodice, koja je zadužila srpski ragbi 13, jer su njegova braća i sestra, takođe aktivni sportisti u ragbiju 13, u srcima njegovih sagrača iz Ragbi 13 kluba Partizan 1953, ali i srcima svih u našoj ragbi 13 porodici, koji smo imali priliku da poznajemo Denisa, igramo sa njim ili protiv njega. Denis će zauvek ostati deo velike crno bele porodice Partizana, kao i naše ragbi 13 porodice - piše u objavi ispode čega Ragbi 13 federacija Srbije, izjavljuje najiskrenije saučešće porodici Denisa Bibića i Ragbi 13 klubu Partizan 1953.