U Pokrajinskom sudu u austrijskom Feldkirhu danas je osuđen državljanin Srbije koji je proglašen krivim za utaju 250.000 evra.

On se vodio kao samozaposlen. Kao samostalni preduzetnik u oblasti čišćenja zgrada, Srbin je bio zadužen, između ostalog, i za javne toalete u glavnom gradu pokrajine. Svoja primanja, međutim, navodno nije pravilno oporezovao. Sada je 43-godišnjak proglašen krivim za utaju poreza od četvrt miliona evra. Naime, on je tokom 2023. i 2024. godine ostvario promet od oko 550.000 evra.

Međutim, poreze je očigledno samo delimično uplatio. Za 2023. nedostaje oko 42.000 evra poreza na promet, a naredne godine navodno prijava za dodatnih 45.000 evra uopšte nije ni podnesena. I kod poreza na dohodak finansijska uprava ga tereti za utaju: ovde se radi o preko 170.000 evra koji nisu plaćeni.

Pred porotničkim sudom u Feldkirhu, sada već insolventni preduzetnik pokazao je kajanje: "Nisam to uradio namjerno", uveravao je i priznao krivicu.

Odbrana je bila bazirana na tome da sve ovo nije isključivo njegova krivica. Naime, navodno nije plaćao ni poreskog savetnika, koju mu zbog toga nije ni prosledio dokumenta poreskoj upravi.