Aleksandar Mandić, sin biznismena Milenka Mandića Mande koji je 15. januara 2000. stradao u beogradskom hotelu Intekontinental kada je izvršen atetnat na Željka Ražnatovića Arkana, sprema veliki projekat.

U pitanju je projekat pod nazivom "Čovek koji nije umeo da kaže "ne" svima svima je pomagao".

Mandić je napisao knjigu "Bilo jednom u Beogradu", koja je pobrala brojne pozitivne kritike. U njoj je opisao odnos sa ocem i "ludorijama" koje je doživeo kao najbogatiji klinac devedesetih.

Aleksandar Mandić

Aleksandar Mandić je otkrio manje poznate detalje o životu njegovog oca i Željka Ražnatovića Arkana upravo u knjizi koju je izdao, te publika zato sa nestrpljenjem iščekuje da njegov novi projekat ugleda svetlost dana.

Podsetimo, Milenko Mandić je ubijen pre 26 godina u Interkontinentalu zajedno sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i Draganom Garićem.

