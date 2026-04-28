Podgoričanin Svetislav Filipović uhapšen je 15. aprila u velikoj međunarodnoj akciji crnogorske i nemačke policije pod nazivom „Spektakular“, a prema navodima tužilaštva, mesecima je nudio i dogovarao šverc droge sa osobama za koje nije znao da su zapravo istražitelji. Njegovim hapšenjem otvoreno je i pitanje koliko dugo narkotici cirkulišu Balkanom i na koji način dolaze do krajnjih korisnika.

Savremeni načini borbe i šverca droge

Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji, za emisiju „Crna hronika“ na Kurir televiziji ističe da policija u borbi protiv narko kartela i narko-mafije koristi sva savremena sredstva, uz veoma važnu međunarodnu saradnju bezbednosnih službi. Istovremeno, ni kriminalne grupe ne zaostaju, već koriste napredne metode kako bi organizovale proizvodnju i transport droge i ostale neotkrivene.

Droga se, kako objašnjava, može transportovati na više načina – drumskim, vodenim i vazdušnim putem. U pomorskom i rečnom saobraćaju koriste se brodovi, pa čak i podmornice, dok se u regionu često koristi i Dunav. Takođe, postoje i slučajevi vazdušnog transporta, što dodatno otežava rad bezbednosnih službi.

Organizacija kartela i unutrašnja struktura

Ćirović navodi da su narko karteli izuzetno dobro organizovani i da funkcionišu po principu savremenog i uspešnog preduzeća, odnosno korporacije:

- Tu imate glavnog šefa, čoveka koji je glavni i vođa. Do njega imate par ljudi u koje on ima najveće poverenje. Nakon toga imate jedan sektor koji se bavi samo logistikom, odnosno prevozom, kao i operativce koji, kada prihvate robu, vrše dalji transport. Često se dešava da se po sektorima međusobno ne poznaju. Zašto? Na taj način se sprečava otkrivanje. Ako neko padne i bude uhapšen, on ne može da kaže s kim radi, niti koja organizacija stoji iza toga.

Unutrašnji sukobi i likvidacije

Do međusobnih likvidacija dolazi najčešće kada dođe do prodaje, izdaje ili u situacijama kada jedna grupa ošteti drugu, odnosno kada im otme ili uzme kokain. U tim slučajevima dolazi do žestokih razračunavanja i vrlo grubih likvidacija, gde se javljaju osvete i praktično nema kraja, što se vidi i u sukobima između škaljarskog i kavačkog klana.

- Međutim, to je, prema mom mišljenju, velika greška koju oni prave, jer tim likvidacijama žele da pošalju poruku i zastraše suparničku grupu, ali na neki način i otkrivaju svoje postojanje, svoj položaj i mesta gde se nalaze. Imamo i neke druge svetske mafije koje to rade na drugačiji način - zaključuje Ćirović.

Kako mafija i policija vode rat u 21. veku: Bivši pripadnik MUP-a o kartelima, švercu i brutalnim likvidacijama Izvor: Kurir televizija

