U Podujevu je jutros došlo do eksplozije u jednom lokalu u Ulici četiri mučenika, u kojoj su povređene tri osobe.

Prema informacijama tzv. kosovske policije, slučaj je prijavljen oko 8 časova i 30 minuta, a na osnovu prvih podataka sumnja se da je eksploziju izazvala gasna boca, prenosi Indeks onlajn.

Policijske jedinice su odmah izašle na lice mesta, dok su povređeni prebačeni na lečenje u hitnu službu.

Portparolka regionalne policije u Prištini Fljora Ahmeti potvrdila je da se nastavlja istraga radi potpunog razjašnjenja okolnosti ovog događaja.

Kurir/Indeksonline

