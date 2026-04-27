Eksplozija u Podujevu povredila je tri osobe. Policijske jedinice su brzo reagovale, a istraga o uzrocima se nastavlja.
SNAŽNA EKSPLOZIJA U PODUJEVU: Sve jedinice izašle na lice mesta, ima povređenih
U Podujevu je jutros došlo do eksplozije u jednom lokalu u Ulici četiri mučenika, u kojoj su povređene tri osobe.
Prema informacijama tzv. kosovske policije, slučaj je prijavljen oko 8 časova i 30 minuta, a na osnovu prvih podataka sumnja se da je eksploziju izazvala gasna boca, prenosi Indeks onlajn.
Policijske jedinice su odmah izašle na lice mesta, dok su povređeni prebačeni na lečenje u hitnu službu.
Portparolka regionalne policije u Prištini Fljora Ahmeti potvrdila je da se nastavlja istraga radi potpunog razjašnjenja okolnosti ovog događaja.
Kurir/Indeksonline
