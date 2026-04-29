U Višem sudu u Podgorici, preslušavanjem glasovnih poruka sa Skaja, među kojima su, navodno, i one u kojima se pominje nedavno ubijeni Krsto Vujić u Španiji, ali i one koje šalje Igor Vukotić, nastavljeno je suđenje za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom 13. februara 2020.

Odbegli Igor Vukotić, za kojim je raspisana međunarodna poternica, podsetimo, rođeni je brat nekadašnjeg vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića koji je 2022. ubijen u Istanbulu i o njemu se duže od decenije ništa ne zna. Međutim, prema presretnutim Skaj porukama, on je 2020. aktivno učestvovao u planiranju ubistava u obračunu škaljarskog i kavačkog klana.

Igor i Jovan Vukotić Foto: Printscreen, printscreen libertaspress

- Da ga oćemo u NK nabost, da završimo to smeće. Taj što ide s njim jel de? Ne znam ko je taj, mogu da saznam. Ko je taj? I njega treba zaklat u Pg. Vidi ovu glavu smećarsku. A, oćemo i njega taman dovatit. I te Zagoričane sve glibave. Da., da - poruke su koje je po stavu SDT-a posalo Igor Vukotić 11. Jula 2020. godine.

U glasovnoj poruci od 18. februara 2020. godine, kako prenose crnogorske Vijesti, izrazio je zabrinutost da bi mogao da bude meta u ratu klanova, koji je počeo 2014. zbog kokaina, i u kom je ubijeno najmanje 90 ljudi.

- Brate, uzeo sam stanove za mene, da me neko ne ubije. Pet puta su imali da me ubiju. Jel tako? Neću da šetam po gradu. To je moje mišljenje sada - piše u poruci.

Potom sagovorniku pominje "malog", misleći najverovatnije na uhapšenog Miloša Đuričkovića, koji je posle hapšenja odlučio da progovori i postane svedok saradnik crnogorskog tužilaštva.

- Držaćemo maloga kod naših unutra. To tako ide. Možda ga puste. Mali ništa nije uradio. Posle ga pebacujem kod naših. Tamo su naši drugovi, i brat je tamo, tamo je i Saša Boreta i svi. Samo to posle pojačamo, podebljamo. Vidiš li brate što rade? Neka puše k…. mater im je.em. Imaju dve države i sve špijuni. E, sa bivšim neprijateljima protiv nas. E pa, talibani smo. Ako treba ratovaćemo hiljadu godina. Sve im je.em. Tu smo mi na vezu svaki dan. Pratimo brate, sve živo pratimo - glasovna je poruka Igora Vukotića koju je prema pisanju Vijesti poslao 18. februara 2020. godine.

On je zatim poslao poruke u kojima kometariše pisanje medija, da je ubistvo Šćepana Roganovića rasvetljeno.

- Jesi gledao portale što laju? Kao rasvetlili. Ima li sto novije da znas - piše navodno 19. feburara 2020.

Istog dana, u 11.39 časova poslao je nove glasovne poruke u kojima komentariše hapšenje:

- Pita mene je li šta pričao. Odakle ja znam je li šta pričao. Nemoj da se ovako formira optužnica i da je čekić i beton, posle potpis. Ne možemo tako. Posle će mali da kaže da su ga bili, znaš kako to ide i da je sve rekao pod pritiskom i da su ga mučili i čuda. Da vidimo šta imate vi, a gde smo krivi mi. Mater im je.em fašističku.

Specijalni tužilac Siniša Milić, kako navodi crnogorski portal ocenio je da komunikacija Vukotića sa okrivljenim Milijem Bajramovićem jasno ukazuje na ulogu i zadatak koji je Vukotić imao u kriminalnoj organizaciji koj je formirao Krsto Vujić.

Krsto Vujić, koji je označen kao organizator kriminalne grupe koja stoji iza ubistva, podsetimo, upucan je 14. aprila u Barseloni, dok je s ženom i maloletnim detetom sedeo u kafiću. Nekoliko dana kasnije, preminuo je u bolnici.

- Iz ovih komunikacija se vidi da Vukotić preduzima radnju uticaja na Miloša Đuričkovića, koji je dobio status svedoka saradnika, da promijeni iskaz. U komunikaciji između Vukotića i Krsta Vujića se pominje “Đula” nadimak za Miloša Đuričkovića, te detalji sa pres konferencije SDT-a, te da je te detalje znao samo Đuričković. Smatram da ove komunikacije potvrđuje navode optužnice rekao je tužilac.

Krsto Vujić ubijen u Barseloni Foto: Printskrin

Punomoćnik porodice Roganović, advokatica Maja Turković je bila saglasna sa stavom tužioca.

- Iz glasovnih poruka se jasno utvrđuje da je Igor Vukotić preduzimao sve kao bi došao do svedoka saradnika Miloša Đuričkovića, kako bi uticao da promeni iskaz. Zatim, da je obezbeđivao skrivanje i prelaz državne granice u cilju skrivanja članova kriminalne organizacije nakon ubistva Šćepana Roganovića - navela je Turković.

Advokat Andrija Marković je osporio Skaj kao dokaz tvrdeći da smatra da se identifikacija Igora Vukotića ne može zasnivati na fajlovima koji nisu originalni.

Za Vujićem koji je ubijen, podsetimo, crnogorska policija tragala je još od 2020. godine zbog optužbi da je sa Igorom Vukotićem organizovao krminalnu grupu koja stoji iza ove likvidacije.

Okrivljeni Miloš Đuričković koji je postao svedok saradnik, podsetimo, u tužilaštvu je ispričao da mu je obećano 10.000 evra za informacije o kretanju Roganovića.

- Sredinom januara napravljena je grupa na telefonu, gde se Krsto Vujić skrivao iza imena Donna Maestral. Prvobitna ideja bila je likvidacija u Meljinama, ali je kasnije odlučeno da se napad izvede u centru Herceg Novog, uz korišćenje motora za brzi beg - ispričao je navodno.

Za potrebe zločina nabavljen je i ukradeni automobil, dok je svedok imao zadatak da ide ispred i javlja da li ima policije.

Kako je svedok saradnik ispričao, nakon ubistva dobio je kratku poruku: "Kreni po nas, završeno je".

On je ubrzo uhapšen i odmah mu je oduzet kriptovani telefon, koji je navodno otvorio i pristao na saradnju.

- Milija prepoznajem 100 posto, a za Krstu Vujića mi je poznato to da su Roganovići pokušali ranije da ga ubiju i Krsto je rekao da će dati sve što ima da ih sve pobije - rekao je tada svedok.

Jedan od vođa škaljarskog klana Igor Vukotić, čije su poruke preslušane, poručivao je navodno pripadnicima svoje krimi-organizacije da u Americi treba naći i pobiti članove porodice Miloša Đuričkovića, jer je postao svedok tužilaštva u postupku za ubistvo Šćepana Roganovića!

- Doveli su malog upravo. Stavili su ga blizu naših - javlja Vukotić nakon što je svedok saradnik prebačen u pritvor, a onda navodi da je jednog starijeg častio 5.000 evra da priča sa Đuričkovićem.

- Večeras će biti u četiri oka sa malim. Znat ćemo sutra moguće rezultate... ćuti samo i drži za sebe to - šalje Vukotić, ističući da mu je i preneto da će ga častiti 50.000 evra ako bude ćutao.

Nakon što je Đuričković dao iskaz, Vukotić besni u porukama.