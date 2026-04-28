Novobeograđani su u strahu nakon zločina u njihovom naselju, a kako kažu, još više ih šokira činjenica da su, kako sumnjaju, sreli osumnjičenog ubicu starijeg čoveka (80),ne znajući da je neposredno pre toga počinio užas.

- Video sam jednog muškarca kako je pomahnitalo vozio niz ulicu, zaustavio se u jednom momentu i uleteo u obližnji kineski butik, ukrao je par stvari, presvukao se u brzini i pobegao. Čuo sam da je tu ostavio telefon. Sad da li je to taj ubica ili je slučajnost da se maltene u isto vreme to sve tako izdešavalo, mi ne znamo - kaže jedan od građana za Kurir i podvlači da nije siguran da li je reč o istom čoveku, međutim, kako ističe, sumnjivo je da se tako nešto izdešavalo nakon svega.

- Tada nisam ni slutio o čemu se radi, tek posle kada sam se približavao zgradi, video sam da se desilo ubistvo - dodao je sagovornik.

Kako smo ranije pisali, policija uveliko traga za mlađim muškarcem zbog sumnje da je jutros u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu ubio muškarca (80) i ukrao mu automobil marke "suzuki".

Kako se sumnja, osumnjičeni je mlađe životne dobi, a njega je posle zločina video jedan komšija.

- Video sam da je mlađi muškarac vozio automobil "suzuki", koji je inače u vlasništvu starca. Dok je vozio, delovao je pomahnitalo, kao da je pijan ili drogiran. Bacao je neke papire po autu, a dok je odlazio napravio je i sudar. Naime, udario je u vrata od druge garaže, ali se brzo konsolidovao i nastavio beg - ispričao je jedan od očevidaca.