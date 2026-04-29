Nesreća se dogodila u Dubrovačkoj ulici.
MUŠKARAC PAO SA 4. SPRATA ZGRADE U IZGRADNJI: Hitno zbrinut u niškom Kliničkom centru
Muškarac (56) je zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu pošto je povređen nakon pada sa četvrtog sprata zgrade u izgradnji u Dubrovačkoj ulici.
U Policijskoj upravi u Nišu kazali su da im je pad muškarca prijavljen juče oko 13 sati. Policija je o tome obavestila tužilaštvo i inspekcijske službe i izvršila uviđaj na gradilištu.
