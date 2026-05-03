Tri godine nakon masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", bol porodica ubijene dece ne jenjava. Vreme, kako kažu, nije donelo odgovore, niti utehu, već samo tišinu u kojoj tuga svakodnevno živi. Otac ubijene Angeline Aćimović, Anđelko Aćimović, kaže da se život porodice od 3. maja 2023. nikada neće vratiti u ono što je bio.

Anđelko Aćimović Foto: Kurir Televizija

- Stanje je vrlo promenljivo. Nemamo prekid u tugovanju. Postoje samo trenuci kada nas svakodnevne obaveze nakratko sklone od tog bola, ali jutra i večeri su uvek isti, tada je najteže. I dalje niko od nas ne može da shvati zašto se to desilo i zašto je moralo da se desi. Na to pitanje nemamo odgovor - kaže Aćimović.

Bila je posebno dete

Govoreći o Angelini, kako ističe, njegov glas omekša. Umesto da se pamti samo kroz tragediju, želi da je ljudi pamte po onome kakva je bila, prema njegovim rečima, izuzetno posebno dete.

- Tek sada shvatamo kakav smo dragulj imali u kući. Bila je neverovatno razumna, pametna, odgovorna. Sa devet ili deset godina sama je sebi postavljala zadatke, zapisivala u dnevnik da manje gleda telefon. Koje dete tog uzrasta to radi? Bila je puna ljubavi, ali i neverovatno zrela - priča njen otac.

Angelina Aćimović Foto: Privatna Arhiva

Kaže da Angelina ni danas nije samo uspomena, već i putokaz.

- Ona nam i dalje pokazuje kojim putem treba da idemo.

Posebno ga diraju njene reči koje su, kako kaže, tek nakon njene smrti dobile još dublje značenje, a o čemu nikada ranije nije govorio. Sada je smogao snage.

- Govorila je majci: "Mama, ja tebe volim najviše na svetu, ali više od tebe volim samo Gospoda Boga." Zamislite dete od 11 ili 12 godina koje to kaže. Danas to zvuči gotovo kao predskazanje. Na kraju je i otišla kod Gospoda Boga.

Tri godine kasnije, roditelji ubijene dece i dalje tragaju za pravdom, ali i za načinom da se sećanje na njihove najmilije sačuva izvan datuma i sudskih procesa. Jer, kako kaže Anđelko Aćimović, iza brojki i presuda ostaju deca koja su imala snove, glas, misli i budućnost.

Anđelko Aćimović Foto: Nenad Kostić

"Betonirali" smo dokaze

Dok porodice ubijenih pokušavaju da žive sa nenadoknadivim gubitkom, paralelno prolaze i novu agoniju kroz sudske postupke.

Aćimović priznaje da ga je odluka o ponovljenom suđenju u početku duboko razočarala, ali da je u nastavku procesa video i priliku da se dodatno potvrde sve činjenice o masovnom ubistvu.