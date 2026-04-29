U selu Jasenica kod Žitorađe automobil se prevrnuo na putu, a žena (33) je sa teškim povredama glave prevezena u bolnicu u Prokuplju, dok su dete i druga putnica prošli bez povreda.
TEŽAK UDES KOD ŽITORAĐE: Auto se prevrnuo nasred puta, žena u teškom stanju, u vozilu bilo maloletno dete
U saobraćajnoj nezgodi koja se tokom dana dogodila u selu Jasenica kod Žitorađeteško je povređena žena M. S. (33). Ona je u automobilu bila sa maloletnim detetom i još jednom ženom, D. V. (40), koji su prošli bez povreda.
Kako smo saznali, do nezgode je došlo kada se automobil u kojem su bile prevrnuo na putu.
Ekipa dežurne službe Doma zdravlja iz Žitorađe izašla je na teren, pružila im pomoć, a povređenu ženu prevezla u Opštu bolnicu Prokuplje, gde je zbog povrede glave zadržana na lečenju.
Na licu mesta obavljen je uviđaj, a okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode biće utvrđene daljom istragom.
