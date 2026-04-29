Slušaj vest

Policija u Beogradu uhapsila je A. M. (79) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Vrčinu, nakon bizarne svađe oko računa za struju, potegao kuhinjski nož na svog unuka A. M. (35) i naneo mu povrede.

Prema našim informacijama, muškarac je zadobio dve ubodne rane, a na videlo izlazi jeziva istorija ove porodice koja godinama teroriše naselje.

Drama koja je uznemirila Vrčin počela je kao verbalni sukob oko potrošnje električne energije. Prema informacijama do kojih je došao portal Telegraf.rs, deda i unuk su se sukobili zbog struje, nakon čega je 79-godišnjak, u stanju neuračunljivog besa, zgrabio nož i krvnički nasrnuo na unuka.

"Jurili su se noževima, oni su opasni!"

Jedan od meštana, koji je zamolio za anonimnost, opisuje scene užasa kojima je prisustvovao.

- Krenuo sam da kosim travu i video kako su iz kuće izjurili. Deda je unuka jurio! Sva sreća pa im se nisam našao na putu, inače bih i ja nastradao. Oni su opasni, ne prezaju ni od čega. Niko ne razgovara sa njima jer često potežu i vatreno oružje - priča ogorčeni komšija.

"Živimo u strahu, ne prilazite im!"

Stanovnici ovog naselja navode da sa članovima ove porodice komuniciraju isključivo "na distanci".

- Opasni su, bave se nedozvoljenim radnjama. Čak se priča da mu je brat u Španiji u mutnim poslovima. Posvađaju se, izbodu, pa nam prete da ćutimo. Ovo je moralo ovako da se završi - kaže komšija.

Istragu vodi Drugo OJT

Policija je odmah nakon prijave blokirala kuću i lišila slobode 79-godišnjeg dedu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Tereti se za nasilje u porodici sa teškim posledicama.