Pripremno ročište u postupku za ubistvo Aleksandra Jurišića (34) zakazano je za 15. jun, dok je petorici optuženih pritvor ponovo produžen i može trajati do 22. juna, potvrđeno je u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici.

Zločin koji je uznemirio javnost dogodio se 17. januara 2025. godine oko 18.30 časova, ispred porodične kuće žrtve. Prema navodima iz istrage, napadač je Jurišića sačekao i ispalio više hitaca, nakon čega je pobegao, što ukazuje na unapred planiran i organizovan napad.

Optužnicom je obuhvaćeno pet osoba koje se terete za različite uloge u izvršenju zločina:

  • S. B. (43) iz Vašice tereti se za teško ubistvo, kao i za nedozvoljeno držanje i promet oružja i falsifikovanje isprava.
  • M. M. (33) iz Međiša u Bosni i Hercegovini i M. T. (35) iz Laćarka optuženi su za pomaganje u ubistvu.
  • S. K. (33), sa prijavljenim prebivalištem u Voćnjaku i boravištem u Bijeljini, tereti se za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.
  • M. P. se tereti za podstrekavanje na teško ubistvo.

Hapšenja u Srbiji i Regionu

Policija je nakon zločina u kratkom roku identifikovala osumnjičene. Četvorica su uhapšena u Srbiji, dok je jedan od optuženih lišen slobode u Bosni i Hercegovini i potom izručen Srbiji.

Hapšenje zbog ubistva Aleksandra Jurišića Foto: Facebook/Atv Banja Luka, MUP RS

Jedno od hapšenja izvedeno je u Beogradu, gde je kod osumnjičenog pronađen pištolj.

Sumnja i na drugi napad

Prvooptuženi S. B. dovodi se u vezu i sa pokušajem ubistva u Bačkoj Palanci iz jula 2024. godine, kada je muškarac ranjen hicima iz vatrenog oružja i zadobio prostrelnu ranu noge.

Zakazano pripremno ročište predstavlja uvod u glavni pretres, nakon čega će sud početi razmatranje dokaza i svedočenja u ovom slučaju.

