Rešenjem Vlade Republike Srbije za vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde od 1. maja postavljen je Mile Jandrić, jedan od najbližih saradnika dosadašnjeg direktora Uprave Dejana Carevića.

Jandrić je postavljen sa mesta upravnika Okružnog zatvora u Novom Sadu, funkcije koju je obavljao u dva navrata - u periodu od avgusta 2018. do decembra 2020. godine i potom od februara 2023. godine do postavljenja za v.d. direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

- Kao upravnik Okružnog zatvora u Novom Sadu, druge po veličini pritvorske jedinice u zemlji, Jandrić je unapredio materijalne uslove za smeštaj lica lišenih slobode, renovirao zatvorski kompleks, proširio kapacitete i modernizovao pogone za radno angažovanje osuđenih lica - saopšteno je iz UIKS.

Jandrić je rođen 1973. godine u Novom Sadu, gde je 2011. godine završio master studije na Pravnom fakultetu novosadskog Univerziteta. Diplomirao je na Policijskoj akademiji 1997. godine u Beogradu, u prvoj klasi polaznika te visokoškolske ustanove.

Mile Jandrić Foto: Vlada Republike Srbije

Profesionalnu karijeru je započeo u Ministarstvu unutrašnjih poslova na operativnim zadacima suzbijanja trgovine opojnim drogama u SUP-u Beograd 1997. godine da bi 1998. godine postao pomoćnik komandira SUP-a u Bačkoj Palanci.

Jandrić je potom učestvovao u borbenim dejstvima na području Autonomne pokrajine Kosova i Metohije 1998. i 1999. godine, gde je bio starešina posebne jedinice policije. Takođe je učestvovao u suzbijanju terorističkih delovanja Oslobodilačke vojske Kosova na području Preševa, Medveđe i Bujanovca.

On je tokom 2000. godine bio pomoćnik komandira policijske stanice u Novom Sadu, a zatim i zamenik komandira policijske stanice u tom gradu da bi 2001. godine postao oficir uprave policije zadužen za organizaciju i unapređenje

poslova.

Jandrić je obavljao više odgovornih pozicija u Ministarstvu unutrašnjih poslova poput funkcije zamenika načelnika regionalnog centra Uprave granične policije 2007. godine da bi već sledeće godine postao načelnik tog centra, funkcije koju je obavljao sve do 2016. godine kada je imenovan za koordinatora za upravljanje rizicima.

U periodu od 2020. do 2023. godine Jandrić je bio načelnik uprave granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova i istovremeno rukovodilac radne grupe za suzbijanje ilegalne migracije i predsednik Vladine komisije za viznu liberalizaciju.