Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su M. A. (40) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Hapšenje korupcija Novi Sad

- On se sumnjiči da je od 2021. do 2024. godine, u svojstvu zastupnika udruženja građana "Pokret mladih Novosađana Progres" iz Futoga, nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradske uprave Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata u ukupnom iznosu od 4.250.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada i AP Vojvodine - saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

