Aleksandar Knežević Knele ušao je u kriminalni svet još u mladosti i brzo stekao reputaciju opasnog momka. Njegov život, obeležen brzinom i nasiljem, tragično je prekinut kada je imao svega 21 godinu. Iako je bio široko poznato ime, malo ko je zaista imao priliku da ga lično vidi ili upozna.

Pričalo se o njegovim sukobima i obračunima širom Beograda, ali je Knele za mnoge i dalje ostao enigmatična figura. Bio je prepoznatljiv po specifičnom stilu oblačenja - trenerka uvučena u čarape, pištolj za pojasom i upadljive patike.

Njegov najbliži prijatelj iz detinjstva bio je Radovan Lagundžin, poznat kao Žabac, koji je još u školskim danima važio za osobu burnog temperamenta. Kasnije su ga pojedini dovodili u vezu i upoređivali sa Rankom Rubežićem.

U znak međusobne odanosti, obojica su istetovirali ime onog drugog na ramenima, kao simbol svog prijateljstva.

Na Žapčevoj sahrani, Knele je u oproštajnom govoru rekao:

Foto: Privatna arhiva

"Duboko nas je pogodila spoznaja da te više nema i da te više nikada neće biti. Odrastali smo rame uz rame. Život nas nije mazio - zajedno smo prošli kroz prve utakmice, prve borbe, prve ljubavi i razočaranja.

Verovao sam da nas ništa ne može rastaviti. Ali ovo... ovo je izvan svega što čovek može da pobedi."

UBIJEN U "HAJATU"

Aleksandar Knežević Knele ubijen je 28. oktobra 1992. u beogradskom hotelu "Hajat". Iako mu je bila tek 21 godina, važio je za "kralja podzemlja". Ubica nikad nije pronađen.

Prema nalazima istrage, Knežević je ubijen sa tri metka ispaljena u potiljak, dok je na stomaku ležao na podu. Na vratima sobe 331 nije bilo tragova provale, zbog čega se veruje da je poznavao ubicu.

Policija nije pronašla kasete sa sigurnosnih kamera hotela "Hajat" - jednostavno, nije ih nije bilo. Ali jeste pronašla krvlju ispisanu poruku na ogledalu: "Broj 1", poruku koja ni do danas nije dešifrovana.

Malo pre ubistva, Knežević je jedne noći u prepunoj kockarnici hotela "Jugoslavija", naočigled svih gostiju sa ruke jednog gosta uzeo skupoceni sat "Roleks" i ključeve džipa "rengler". Čovek kome je Knele konfiskovao sat i džip zvao se Miodrag Cvetinović, poznat kao Miša Dizeldorf, inače zet Radeta Ćaldovića Ćente.

Mnogi veruju da je Knele ubijen upravo iz osvete za otimanje sata i džipa.

