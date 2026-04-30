U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je juče dovedeno uhapšeno lice kojem je, po nalogu javnog tužioca, od strane policijskih službenika PS Zemun, određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova.

- Osumnjičeni D.Đ. (47) je osnovano sumnjiv da je izvršio 13 krivičnih dela krađa, u vremenskom periodu od meseca decembra 2024. godine do meseca februara 2026. godine na štetu lanca jednog marketa, kao i lanca benzinskih pumpi - saopšteno je iz Trećeg OJT.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da će iskoristiti svoje zakonsko pravo i da će se braniti ćutanjem.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo je predlog nadležnom sudu za donošenje rešenja kojim se prema osumnjičenom određuje pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo, imajući u vidu njegovu raniju višestruku krivičnu osuđivanost zbog izvršenja krivičnih dela protiv imovine.

Krađa u tržnom centru
Policija