IZVRŠIO 13 KRIVIČNIH DELA, SAD SE BRANI ĆUTANJEM: Dolijao osumnjičeni za gomilu krađa u Beogradu
U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je juče dovedeno uhapšeno lice kojem je, po nalogu javnog tužioca, od strane policijskih službenika PS Zemun, određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova.
- Osumnjičeni D.Đ. (47) je osnovano sumnjiv da je izvršio 13 krivičnih dela krađa, u vremenskom periodu od meseca decembra 2024. godine do meseca februara 2026. godine na štetu lanca jednog marketa, kao i lanca benzinskih pumpi - saopšteno je iz Trećeg OJT.
Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da će iskoristiti svoje zakonsko pravo i da će se braniti ćutanjem.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo je predlog nadležnom sudu za donošenje rešenja kojim se prema osumnjičenom određuje pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo, imajući u vidu njegovu raniju višestruku krivičnu osuđivanost zbog izvršenja krivičnih dela protiv imovine.