Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Nemanja Šućurović (42) bio osuđen na 14 godina zatvora zbog smrti svoje vanbračne supruge Sonje Radoš (50).

- Šućurović je sada pravosnažno osuđen na 14 godina robije zbog toga što je kontinuirano zlostavljao vanbračnu suprugu u njenom stanu, što je za posledicu imalo njenu smrt 21. juna 2024. godine - objašnjava izvor Kurira i dodaje da je Šučurović osuđen za krivično delo nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, dok je bio optužen za krivično delo teško ubistvo.

Podsetimo, osuđeni se teretio da je nakon rasprave, rukama i nogama i čvrstim predmetom Sonji Radoš naneo više udaraca usled čega je žena preminula.

Sumnja se i da je vanbračnu suprugu zlostavljao kontinuirano, 10 godina - fizički i psihički, da je kontrolisao njeno kretanje i raspolagao njenim prihodima.

Mesto zločina Foto: Kurir

U optužnici, koju je protiv Šućurovića podiglo Više javno tužilaštvo u Beogradu, navodi se da "postoji opravdana sumnja da je on od juna 2023. godine do 21. juna 2024. u cilju zlostavljanja oštećene, ustanovio nad njom sistem fizičkog kažnjavanja u slučaju neposlušnosti, ograničavajući joj kretanje na odlazak na posao i vraćanje kući u tačno određeno vreme, ekonomski je iskorišćavajući, izdržavajući se isključivo od njene zarade i živeći u njenom stanu".

- Oštećenoj je zadavao udarce, zahtevajući da ne ispušta glas, nogama, pesnicama, varjačom i šrafcigerom usled kojih je ona zadobila povrede glave, leđa, nogu i ruku, prelom tri rebra, prelom trnastih nastavaka grudne kičme, koje povrede su u momentu nanošenja skupno predstavljale tešku telesnu povredu. Potom je 21. juna 2024. godine u popodnevnim časovima nakon verbalne svađe, oštećenu povukao za kosu i gurnuo je, usled čega se ona ukočila, poplavela i pala, te je kod nje nastupila trombna embolija i izazvala smrt - piše u optužnici.