Slušaj vest

"Jedan od najmonstruoznijih zločina svih vremena u staroj Jugoslaviji nije ostavio tadašnju javnost ravnodušnom. Žena koja je počinila ubistvo dobila je nadimke “Žena monstrum” i “Panter iz Kamenjače”. Ona je ubila svoju drugaricu i rasporila joj stomak, a kontroverzni slučaj I dan danas privlači pažnju analitičara i advokata.

O Šefki Hodžić se pričalo i prepričavalo. Iako je u SFRJ označena kao zver, priča ipak i danas ima puno kontradiktornosti i nedoslednosti. Upravo to, u kraju u kome su još uvek vladali stari običaji po kojima je bilo ravno grehu ako žena nije mogla da rodi, bio je početak priče o jednom od najmonstruoznijih zločina bivše Jugoslavije."

Prema opšteprihvaćenoj verziji, Šefka Hodžić je 7. oktobra 1969, nedaleko od Jusića, na potoku Kamenjača u Bosni, sačekala svoju drugaricu Aliju Hasanović, koja se vraćala iz susednog sela Anđelići, ubila je sa tri hica iz pištolja, rasekla joj nožem stomak i izvadila dete. Alijino telo je sakrila na nekoj njivi pod plastom sena. Dete je odnela kući, ali ono nije preživelo.

O ovom slučaju, u jutarnjem programu "Redakcija" pričao je Toma Fila, advokat, koji je pozvan kao najkompetentniji za ovu temu, jer su on i njegov otac, svojevremeno branili Šefku Hodžić.

Šefika je imala saučesnika?

Nije bilo moguće da takav zločin uradi jedan čovek, započinje Fila.

- Moj otac je prvobitno bio njen advokat, pa sam ga ja nasledio u istom slučaju. Iz nalaza veštaka utvrđeno je da je u ubistvu učestvovalo minimum dva čoveka. Nije bilo moguće da se raspori stomak, tako precizno i ginekološki, da je izvučeno dete, a da nije spušteno na zemlju, a nije, tako da, smo odmah utvrdili da su bila dva lica - kaže Fila, nastavivši:

Foto: Prinsceen

- Onda su optužili njenog rođaka Avdiju, kod koga je nađen pištolj i prvo su mislili da je on taj saizvršilac, ali on je imao alibi, tako da su ga za neko pomaganje osudili na dve godine. Šefka Hodžić nikada nije priznala, i stalno je govorila da joj je dete doneseno i da su njih dve bile najbolje drugarice. Činjenica je da je to počinjeno u mestu koje je u Jusićima i u to vreme je to bilo izuzetno patrijalhalno mesto. Neko je to lukavo uradio jer je ubio tu ženu na srpskom delu teritorije, pa su namerno da bi provocirali, to uradili tako - kazao je.

Doktor se ubio nakon suđenja

Fila objašnjava da je Šefka bila najlepša devojka u tom selu, pa su mnoge priče vezane za nju dramatične.

- Osnovno u celoj priči je da je ona bila najlepša devojka kada se udala. Na suđenju jedan doktor se zaljubio u nju i rekao da će se ubiti ako je osude i to je i uradio! I to je jedini put da smo otac i ja branili nekog zajedno. Niko ne bi znao šta je u pitanju, kada je mrtva žena nađena, i sahranili bi je tako, da, slučajno, nije bio prisutan stručnjak za medicinu u sudu. On je rekao, nađite ženu koja nema dete, jer je ovoj žrtvi izvađeno dete, i tako su počeli da otkrivaju deo po deo - setio se Fila i objasnio:

- To je bio zločin koji je urađen zbog patrijalhalnih odnosa. Pošto joj je najbolja drugarica bila trudna, ona je počela da prati nju i simulira trudnoću. Koliko toj drugarici poraste stomak, toliko i Šefka stavlja jastuke. Upucana je sa tri metka - direktno u kičmu, vrlo precizno da ne oštete dete. Precizno je rađen i rez. Neko ko je to uradio imao je elementarno medicinsko znanje.

Znači najmanje dva čoveka je učestvovalo, to dete je njoj dato, a ona je svaki put menjala ime čoveka koji joj ga je doneo. Kod tog njenog rođaka je nađen pištolj, i jedino njega nije optužila ni spomenula, sve ostale jeste. Tužilac je pokušao da natera njega da prizna, ali bezuspešno.

Foto: Prinsceen

Krvav nož sa mesta zločina

Kako kaže Toma, postoji još jedna verzija priče.

- Šefka Hodžić kada su je vodili iz zatvora, trucnuo je kamion i njoj je iz džepa ispao krvav nož koji je - kasnije se ispostavilo - sa mesta zločina. Ali nikad nije priznala, menjala je odbranu 30 puta.

Došla je kod mene, nakon što je izdržala kaznu, muž ju je čekao u hodniku, rekla je da je promenila ime i prezime, i da živi negde u okolini Pazara, a taj čovek je imao dete, dakle, moguće je da je ona mogla da rodi, a da njen tadašnji muškarac nije mogao da ima potomstvo. To je vreme kada se niko ne bi zapitao, posebno u tako malom mestu, da je do muškarca, a ne do žene - rekao je Fila i dodao da ni za njenog bivšeg muža nije čuo da je kasnije imao decu.

Kurir.rs