Teška povreda radnice u kiosku usled saobraćajne nesreće u Obrenovcu. Automobil je udario u kiosk oko 22 časa.
KABRIOLET SE ZAKUCAO U KIOSK, RADNICA TEŠKO POVREĐENA Užas u Obrenovcu (FOTO)
Radnica u kiosku teško je povređena večeras u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Obrenovcu.
Nesreća se dogodila oko 22 časa na uglu Nemanjine i Ravnogorske ulice.
Prema nezvaničnim informacijama automobil je izleteo sa puta i udario u kiosk, a žena koja radi u kiosku je teže povređena.
Više detalja za sada nije poznato.
Kurir.rs/192
