Slušaj vest

U 8.40 časova, emitovanje programa na svim televizijama u Srbiji prekinuto je kako bi počelo obeležavanje godišnjice tragičnog događaja.

Na taj način, mediji su se pridružili građanima u odavanju pošte žrtvama i podsećanju na jedan od najtežih dana u novijoj istoriji zemlje. Navršile su se tri godine od 3. maja, datuma koji je zauvek ostao urezan u kolektivno sećanje.

Tog jutra, u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, učenik sedmog razreda izvršio je oružani napad u prostorijama škole.

U tom tragičnom događaju život je izgubilo devet učenika i radnik obezbeđenja, dok je još petoro đaka ranjeno, zajedno sa nastavnicom istorije. Ovaj zločin duboko je potresao porodice stradalih, ali i čitavo društvo, koje se i danas suočava sa posledicama tragedije.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaKURIR OTKRIVA SVE DETALJE PREBACIVANJA MASOVNOG UBICE IZ RIBNIKARA U SUD: 2 konvoja, specijalni kišobrani, pancir i TAJNA RUTA KRETANJA! (foto)
kkk+.jpg
HronikaMALOLETNI MASOVNI UBICA IZ RIBNIKARA SVEDOČI VEĆ DVA I PO SATA: Otkrivamo šta je prvo rekao kada je stao pred roditelje u sudnici!
kosta3.jpg
HronikaKURIR NA LICU MESTA, DEČAK UBICA SPROVEDEN POD PRATNJOM ŽANDARMERIJE Ispred Specijalnog suda opsadno stanje, iz klinike izveden u panciru i pod kišobranom
sud.png
Hronika"PONEO SAM 92 METKA I PLANIRAO SVE DA IH ISKORISTIM" Maloletni ubica iz "Ribnikara" danas ponovo svedoči protiv roditelja!
34.jpg
HronikaNAŠ SIN VIŠE NIJE ISTA OSOBA I NIKADA VIŠE NEĆE BITI ISTO DETE KAO PRE 3. MAJA: Protiv Kecmanovića svedočio otac ranjenog dečaka
1303nenad-kostic.jpg
HronikaMARATON BOLA KOJI JE DOTAKAO SVE OSIM RODITELJA DEČAKA UBICE IZ RIBNIKARA: Potresno svedočenje porodica o tragediji koja ih je zauvek promenila
ribnikar.jpg