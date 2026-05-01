Slušaj vest

Estradni menadžeri Admir Arnautović Šmrk duže vreme je pod lupom policije.

Pretres koji su proveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u kući Admira Arnautovića Šmrka završen je bez pronalaska bilo kakvih ilegalnih predmeta, za koje se sumnjalo da ih poseduje.

Kako se navodi, akcija je sprovedena na osnovu naredbe izdate po zahtevu Tužilaštva KS.

Prema informacijama, policija je u ovom slučaju tragala za oružjem, ali takvi predmeti nisu pronađeni.

Takođe, Arnautović nije lišen slobode.

Ove informacije potvrdila je Alena Begović, advokatica Admira Arnautovića.

Bogat dosije

Inače, Šmrk je široj javnosti poznat kao menadžer bosanskohercegovačkih repera Džale Brata i Bube Korelija, a nije prvi put da se dobodi u vezu sa ilegalnim radnjama. On se ranije povezivao sa kriminalnim klanovima, ali i drugim licima iz kriminalnoh miljea.

- Šmrk ima dosije, hapšen je i dovođen u vezu sa kriminalom, ali i ljudima s one strane zakona. Poslednji put je hapšen 2024. godine, a postoje indicije da se kreće u društvu ljudi koji su bliski škaljarskom klanu - kaže naš izvor.

2024. godine bio je uhapšen zbog prebijanja stranog državljanina, o čemu je brujao region.

1/4 Vidi galeriju Admir Arnautović Šmrk Foto: Twitter Printscreen, Printscreen, Pritnscreen

Admir Arnautović Šmrk je, podsetimo, uhapšen u septembru 2022. godine u sklopu akcije "Bumerang", koja se odnosila na organizovani kriminal, pranje novca i druga krivična dela, a tada su otkriveni strašni detalji u vezi njegove kriminalne grupe, a vezani su za popularnu pevačicu Senidu Hajdarpašić. Naime, Admir je sa članovima svoje bande navodno planirao da teško fizički povredi pevačicu Senidu, tako što bi je ranio, prebio ili joj bacio kiselinu u lice.