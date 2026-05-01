Miodrag R. (61) kog je istukao komšija Bojan T. (41) u selu Sečanica kod Niša, preminuo je u bolničkom krevetu 26. aprila, potvrđeno je Kuriru u Univerzitetsko kliničkom centru.

Incident između njih dvojice se dogodio 12. marta uveče kada je Bojan čuo da je Miodrag navodno po ko zna koji put nešto verbalno maltretirao njegovu ćerku koja ima 17 godina.

On je uzeo šipku, ušao u komšijsko dvorište i kako se priča po selu dva ili tri puta udario Miodraga po glavi i stomaku.

Kurir je bio u Bojanovom dvorištu gde je njegova majka ispričala da je sada već pokojni komšija unazad godinu dana svakakve nepristojnosti pričao njenoj unuci i da je to bio motiv za Bojanov afektivni čin.

- Bojanova ćerka je tinejdžerka, a Miodrag joj je valjda dobacivao prethodnih godinu dana. Dobacivao je devojčici i zadirkivao je. Voleo je da psuje, stalno je psovao i znao je da bude vrlo neprijatan - pričaju meštani Sečanice i dodaju:

- Bojanu se ćerka valjda opet požalila na Miodraga i on je 12. marta uleteo kod njega u dvorište i nekakvom metalnom šipkom ga izudarao po glavi, rebrima i stomaku... Čuli smo da je Miodrag u teškom stanju, a Bojana je odvela policija.

Žitelji niškog sela kažu da je njihov pretučeni komšija odavno popustio sa živcima.

- Bio je na ratištu i otkad se vratio on je, da kažemo, nezgodan. Ima vrlo težak karakter - ispričale su ranije njegove komšije i dodaju da ovo nije prvi put da je Miodrag R. napadnut, upravo zbog svoje loše naravi.

- Pre mnogo godina, ima 30 sigurno, on je bio izboden. Doduše, izboden je nekim malim nožem, a povredio ga je isto komšija iz sela i to opet zbog izgovorenih uvreda.

Osumnjičeni Bojan T. je od incidenta u dvorištu u pritvoru.

Meštani traže blaži tretman za komšiju

Pojedini meštani sela Sečanica kod Niša su uznemireni ovim događajem. Dok jedni osuđuju taj brutalan čin, pojedini pripremaju do sada neuobičajnu peticiju, a koja se odnosi na to da se krivično delo prekvalifikuje i da se Bojan T. tereti za blaže krivično delo.

Meštani sela za Kurir kažu da je osumnjičeni porodičan čovek i da nije zapamćen ni po jednom incidentu.

- Mi, njegove komšije iz ulice, znamo da je pretučeni komšija prgav čovek, znao je da opsuje kada tome nije bilo mesta. On je dobacivao nešto Bojanovoj ćerki od 17 godina. I to je, kako se priča po selu, radio poslednjih nekoliko meseci, čak možda i godinu dana. Bio je nepristojan, da tako kažem i Bojanu je "pukao film" zbog tog neprimerenog ponašanja prema njegovom detetu - rekao je jedan od komšija i dadao: