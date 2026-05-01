Na seoskom putu Mrčajevci – Vujetinci kod Čačka juče je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su tri osobe povređene, među kojima i M.V. (26) kojoj se lekari Opšte bolnice u Čačku i dalje bore za život. Kako nezvanično saznajemo, mlada žena je bila u osmom mesecu trudnoće i u ovom udesu je izgubila bebu.

- Tokom jučerašnjeg dana ova majka je zbog teških telesnih povreda unutrašnjih organa imala složenu operaciju nakon koje je smeštena u jedinicu intenzivne nege. Nažalost, izgubila je bebu - kaže naš izvor iz istrage.

Automobil u kom se nalazila mlada žena, sudario se na seoskom putu u selu Vuketinci sa kombijem brze pošte. U automobilu su još bili njen sin i suprug, koji su takođe povređeni.

Prema navodima iz Opšte bolnice, dete je sa lakim telesnim povredama primljeno na odeljenje Dečje hirurgije. Muška osoba starosti 33 godine sa konstatovanim lakim telesnim povredama otpuštena je na kućno lečenje.