Radnica u kiosku teško je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Obrenovcu, kada je automobil skrenuo i uleteo u kiosk na trotoaru pored puta.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač automobila marke "porše", koji se kretao iz pravca Ravnogorske ulice, uleteo je u kiosk u kom je u tom trenutku bila radnica.

Žena je zadobila teške telesne povrede i hitno je hospitalizovana, a prema najnovijim saznanjima, lekari se i dalje bore za njen život.

- Šta uradi?! Umalo da me ubije! Ljudi, žena je u kiosku! Žena je unutra, pomozite - moglo se čuti na jezivom snimku sa lica mesta u trenutku nereće.

Nakon stravičnog događaja komšije su i dalje zabrinute i zatečene.

- Mislio sam da se dogodilo jutros, daleko bilo. Ne mogu da verujem - rekao je Obrenovčanin koji živi nedaleko od mesta nesreće.

- Trebalo je da moja koleginica i ona zatvore trafike. Tada je uleteo u kiosk. Žena je bila unutra, u teškom je stanju. Koleginica koja je radila u smeni mi je prepričala sve detalje. Kaže da je jako puklo, i odjednom je nastala tišina. Ne znam kako će danas doći na posao, mnogo se uplašila. Ona je pozvala Hitnu pomoć i policiju - rekla je Slađana Jeremić, radnica kioska koji se nalazi preko puta ulice.

Nesrećna žena je zadobila teške telesne povrede i nalazi se u šok sobi. Operisana joj je karlica i ima hematome na bubregu i jetri.

- Ima i krvni podliv na glavi, to ne smeju da diraju jer je u teškom stanju. Operisali su joj karlicu i kolena. Ne znam šta je sa vozačem automobila, čula sam da je radio alko-test i da je bio pijan.

Istraga je i dalje u toku, nakon čega će biti utvrđeni svi detalji događaja.

Podsetimo, vozač "poršea" koji je izleteo sa kolovoza u Obrenovcu i zakucao se u trafiku povredivši radnicu uhapšen je, saznaje Kurir.