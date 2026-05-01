U Obrenovcu se 30. aprila oko 22 sata dogodila jeziva saobraćajna nesreća kada je vozač marke "porše" uleteo u kiosk i teško povredio radnicu, koja je i dalje u bolnici.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu, uhapsili su S. T. (43) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Porše uleteo u kiosk, Obrenovac Foto: RTVMag

- Kako se sumnja, on je sinoć u Obrenovcu, upravljajući automobilom marke „porše“, izleteo van kolovoza i udario u trafiku u kojoj se nalazila šezdesetsedmogodišnja radnica. Ona je zbrinuta u Urgentnom centru gde su joj konstatovane teške telesne povrede - navode iz policije i doaju:

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, vozač automobila marke "porše", koji se kretao iz pravca Ravnogorske ulice, uleteo je u kiosk u kom je u tom trenutku bila radnica.