Saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Crvenka, kada je vozač izgubio kontrolu nad automobilom, najverovatnije usled neprilagođene brzine uslovima na putu, usled čega je vozilo sletelo s puta, javlja 192.rs.

Na licu mesta je u toku uviđaj koji će utvrditi sve okolnosti pod kojima je do incidenta došlo, a trenutno nema informacija o stanju učesnika u nezgodi.

Više detalja biće poznato nakon završetka istrage.

Na fotografijama sa lica mesta vidi se da se automobil, tokom okretanja, preprečio preko kolovoza. Vozilo je znatno oštećeno - hauba je iskrivljena, vetrobransko staklo razbijeno, a oštećen je i zadnji deo.

Takođe, na vozilu je odvaljen zadnji branik, dok mu je otpao i jedan točak.

Ne propustiteHronikaOGLASILA SE POLICIJA NAKON NESREĆE U OBRENOVCU Uleteo u kiosk besnim automobilom i teško povredio radnicu, evo gde se vozač nalazi i koje mere se preduzimaju
1.png
Hronika(VIDEO) "LJUDI, ŽENA JE UNUTRA!" Snimak stravične nesreće u Obrenovcu, besan auto uleteo u kiosk, radnici se i dalje bore za život: Otkriveni svi detalji
2.png
HronikaSTRAVIČNA NESREĆA KOD ČAČKA: Žena u osmom mesecu trudnoće IZGUBILA BEBU, lekari se bore za njen život
trudnica.jpg
DruštvoNAJVEĆI BROJ SLUČAJEVA VOŽNJE U SUPROTNOM SMERU BELEŽI SE NA OVOJ DEONICI AUTOPUTA! Ovo su najčešći uzroci vožnje u kontra-smeru
ruma.jpg