Ko je otvarao vrata od taksija i da li je ubijeni Uroš Petrović vukao taksistu Bogdana Taskovića, optuženog za njegovo teško ubistvo na Zvezdari, ključno je sporenje između tužilaštva i odbrane na suđenju Taskoviću u Višem sudu u Beogradu, koje bi moglo da odredi da li je tu počinjeno teško ubistvo ili neko lakše krivično delo kao obično ubistvo ili ubistvo na mah.

Na snimku se ne vidi baš najbolje, mrak je i brojevi datuma i časova baš u tom desnm uglu prekrivaju šta se događa. Uroš Petrović je u jednom momentu, kako je konstatovao sudija, naget prema autu. On se tada inače raspravljao sa taksistom zašto brzo vozi ulicom i u tom trenutku Tasković ga je ubo nožem. Okrivljeni tvrdi da ga je Petrović tada napao i vukao za jaknu.

Snimak je u sudnici uveličan i ponovo prikazan na suđenju, a branilac Aleksandar Šćekić je tvrdio da se jasno vidi da oštećeni Uroš Petrović otvara vrata.

- Vidi se sudija. Ne postoji šansa da Bogdan Tasković ovom silom otvara vrata iznutra. Ona se cimaju u jednom momentu. Ja sam sto puta gledao. Nema dileme. Nije u redu to što rade tužilac i punomoćnik - govorio je Šćekić.

On je zatražio da se uradi trasološko veštačenje i da veštak trasolog utvrdi ko je otvarao vrata, o čemu će sud odlučiti narednih dana.

I Tasković je ukazao da se na snimku u određenim momentima vidi da Petrović stavlja ruke na vrata taksija, da gura ruku u auto, da je prišao vratima i da vuče za stub vrata sa obe ruke.

Tužilac je opet tvrdila da se ne vidi to što odbrana tvrdi i da se ona u optužnici izjasnila šta se vidi. Kazala je i da se ne vidi ni ubod nožem.

- Ubod nije ni sporan, Tasković je priznao da ga je ubo. Sporno je ko vuče i otvara vrata. Tasković ih zatvara - kazao je branilac Šćekić.

Nakon toga je punomoćnik porodice ubijenog advokat Ivan Nikolić zatražio od suda da se uradi veštačenje snimka i da se izvade frejmovi, slike svakog delića sekunde spornog događaja. On je ukazao da se na snimku vidi da je Petrović bio blago iza vozila što potvrđuje da je krenuo da slika registarske tablice taksija i da ga zbog brze vožnje prijavi policiji, kao i da se vrata auta ne otvaraju toliko brzo, koliko se on brzo izmiče unazad. Nikolić je sudu predao frejmove u boji i posvetljene, koje je uradio stručnjak, kojeg su oni angažovali i kako je rekao ima 25 slika u tih par sekundi događaja.

Sudsko veće će narednih dana doneti odluku i u vezi ovog veštačenja, a do tada su predati frejmovi deo spisa. Suđenje će se nastaviti sredinom juna.

"Ljubavi probudi se ubio sam čoveka!" Bogdanova supruga Milica ispričala je prošle godine da je nakon što je počinio ubistvo, njen suprug došao kući. - Spavala sam kada je došao kući. Rekao mi je: "Ljubavi probudi se ubio sam čoveka! Doći će policija!" Plakao je na sav glas. Delovao je potpuno izgubljeno, uopšte nisam mogla da razumem šta mi govori. I kako je uopšte moguće da je tako nešto uradio. Budio je i ljubio našu ćerkicu ... - rekla je Milica tada.