Jedna porodica doživela je šok nakon što su proslavili Prvi maj u Košutnjaku.

Kako se saznaje, deca su, igrajući se u Košutnjaku pronašla ranac i donela ga roditeljima. Porodica je pokušavala da pronađe osobu kojoj pripada ranac, kako bi ga vratili. Kako nisu uspeli da pronađu vlasnika, ranac su poneli kući.

Tek kod kuće otvorili su ranac u nadi da će možda da pronađu neki dokumet ili bilo šta drugo što bi ih dovelo do vlasnika ranca, a onda je usledio šok - u rancu je bio pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i municijom, kao i droga!

Porodica je, uspaničena, odmah pozvala policiju, koja je došla i preuzela ranac.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.