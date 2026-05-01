Na magistralnom putu Novi Pazar – Raška danas je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su, prema najnovijim informacijama, učestvovala četiri vozila. Prema dostupnim podacima, oko sedam osoba zadobilo je povrede i javilo se u bolnicu. Od tog broja, dva lica su vozilima Hitne pomoći transportovana u Opštu bolnicu Novi Pazar radi daljeg zbrinjavanja.

Do sudara je došlo na jednoj od krivina ove deonice, a na licu mesta vidljiva je velika materijalna šteta na vozilima, kao i rasuti delovi po kolovozu. Policija vrši uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće poznate nakon istrage.