Hronika
TRAMVAJ UDARIO MOMKA (21) U CENTRU BEOGRADA Mladiću se bore za život, teško je povređen u nesreći
Sinoć oko 23.40 časova u Beogradu, na raskrsnici Batutove ulice i Bulevara kralja Aleksandra, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je povređen pešak.
Do incidenta je došlo kada je tramvaj udario mladića starog 21 godinu.
Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog momka hitno prevezla u Urgentni centar.
Prema nezvaničnim informacijama, lekari su utvrdili da je zadobio teške telesne povrede opasne po život.
Kako saznajemo, on je i dalje u teškom stanju, zdravstveno stanje mu nije dobro i još uvek je u bolnici, gde mu se lekari bore za život.
