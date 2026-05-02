Slušaj vest

Sinoć oko 23.40 časova u Beogradu, na raskrsnici Batutove ulice i Bulevara kralja Aleksandra, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je povređen pešak.

Do incidenta je došlo kada je tramvaj udario mladića starog 21 godinu.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog momka hitno prevezla u Urgentni centar.

Prema nezvaničnim informacijama, lekari su utvrdili da je zadobio teške telesne povrede opasne po život.