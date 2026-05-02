Sinoć oko 23.40 časova u Beogradu, na raskrsnici Batutove ulice i Bulevara kralja Aleksandra, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je povređen pešak.

Do incidenta je došlo kada je tramvaj udario mladića starog 21 godinu.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog momka hitno prevezla u Urgentni centar.

Prema nezvaničnim informacijama, lekari su utvrdili da je zadobio teške telesne povrede opasne po život.

Kako saznajemo, on je i dalje u teškom stanju, zdravstveno stanje mu nije dobro i još uvek je u bolnici, gde mu se lekari bore za život.

Ne propustiteHronikaOGLASILA SE POLICIJA NAKON NESREĆE U OBRENOVCU Uleteo u kiosk besnim automobilom i teško povredio radnicu, evo gde se vozač nalazi i koje mere se preduzimaju
1.png
HronikaVOZAČ "PORŠEA" IZAZVAO UDES I POBEGAO, POLICIJA GA TRAŽI: Jeziva saobraćajka kod Surčina, vozač zadobio prelom lobanje i rebara!
policija-policijsko-vozilo-patrolna-kola--rotacija--foto-ana-paunkovic.jpg
HronikaSUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA NA SLAVIJI: Ima povređenih, među njima je i trudnica!
hitna pomoć
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU KOD IKEE: Sudarila se 3 vozila, dvoje teško povređeno! Hitno prevezeni u Urgentni centar
hitna pomoć